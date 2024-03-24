По словам спикера ВМФ ВСУ Дмитрия Плетенчука, в случае подтверждения значительных повреждений крупных десантных кораблей Черноморского флота РФ это станет серьезной потерей для оккупационной армии РФ.
Как может повлиять потеря двух крупных десантных кораблей на боевые способности российских оккупантов
Плетенчук отметил, что в случае серьезных поражений крупных десантных кораблей "Ямал" и "Азов", у Черноморского флота страны-агрессорки останутся лишь три таких боеспособных корабля.
Представитель ВМС ВСУ подчеркнул, что в настоящее время продолжается сбор информации об уровне повреждений российских военных кораблей.
Кроме этого уточняется, чем именно был нанесен удар по кораблям окупантов в Севастопольской бухте.
Как это отразилось на действиях окупантов в Черном море
Он также добавил, что за последние две недели вражеские корабли не проявляли никакой активности в Черном море.
Плетенчук подчеркнул, что, по его мнению, это связано с потерей оккупантами патрульного корабля "Сергей Котов".
В то же время Плетенчук подчеркнул, что оккупанты будут выходить в море и будут искать способы противодействия украинским системам поражения. Он отметил, что оккупанты пытаются восстанавливать активность, но "очень хило".
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