Корабли РФ "Ямал" и "Азов" нереально отремонтировать после атаки ВСУ — военный эксперт
Категория
Украина
Дата публикации

Корабли РФ "Ямал" и "Азов" нереально отремонтировать после атаки ВСУ — военный эксперт

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Источник:  online.ua

"Азов" и "Ямал" являлись последними рабочими крупными десантными кораблями флота России.

Военный эксперт оценил степень повреждений кораблей РФ после атаки ВСУ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что большие десантные корабли "Азов" и "Ямал" были последними "рабочими тюленями" проекта 775 России.

Кроме поврежденных и уничтоженных объектов в виде центра связи и объектов, связанных с системой управления и инфраструктурой РОВ, вдохновляют сообщения о поражениях БДК "Азов" и "Ямал". Дело в том, что БДК "Азов" и "Ямал" были последними "рабочими тюленями" черноморской флотилии проекта 775.

Александр Коваленко

Александр Коваленко

Военно-политический обозреватель

Он напомнил, что БДК проекта 775 — это не просто основной рабочий тюлень российского флота, но и корабль, который Россия не может производить, поскольку во времена СССР его строили на верфе "Stocznia Północna" — не в Союзе, а в Польше, в Гданьске .

Поэтому даже если эти корабли не пошли ко дну, а были повреждены, их ремонт, при определенных повреждениях, просто нереален. Черноморский флот... Черноморская флотилия... Судомодельный кружок..., — написал эксперт.

ВСУ поразили два больших десантных корабля РФ "Ямал" и "Азов"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил успешную ракетную атаку на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе, проведенную ВСУ в ночь на 24 марта.

Впечатлены несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).

«Ямал» и «Азов» — это большие десантные корабли проекта 775М. Первый вошел в состав Черноморского флота в 1988 году, а второй — в 1990 году. Водоизмещение каждого корабля составляет 4 080 т, длина 112,5 м, ширина 15 м. Стандартный экипаж — 87 человек.

Кроме этого, проект OSINTtechnical писал о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ.

В районе вероятного попадания расположены воинские части ракетных наводчиков и ФСБ. Также был удар по нефтебазе в Гвардейском близ Симферополя.

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