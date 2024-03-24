Корабли РФ "Ямал" и "Азов" нереально отремонтировать после атаки ВСУ — военный эксперт

"Азов" и "Ямал" являлись последними рабочими крупными десантными кораблями флота России.
Военный эксперт оценил степень повреждений кораблей РФ после атаки ВСУ
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что большие десантные корабли "Азов" и "Ямал" были последними "рабочими тюленями" проекта 775 России.
Он напомнил, что БДК проекта 775 — это не просто основной рабочий тюлень российского флота, но и корабль, который Россия не может производить, поскольку во времена СССР его строили на верфе "Stocznia Północna" — не в Союзе, а в Польше, в Гданьске .
ВСУ поразили два больших десантных корабля РФ "Ямал" и "Азов"
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил успешную ракетную атаку на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе, проведенную ВСУ в ночь на 24 марта.
Впечатлены несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).
«Ямал» и «Азов» — это большие десантные корабли проекта 775М. Первый вошел в состав Черноморского флота в 1988 году, а второй — в 1990 году. Водоизмещение каждого корабля составляет 4 080 т, длина 112,5 м, ширина 15 м. Стандартный экипаж — 87 человек.
Кроме этого, проект OSINTtechnical писал о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ.
В районе вероятного попадания расположены воинские части ракетных наводчиков и ФСБ. Также был удар по нефтебазе в Гвардейском близ Симферополя.
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