Кораблі РФ "Ямал" та "Азов" нереально відремонтувати після атаки ЗСУ — військовий експерт

"Азов" і "Ямал" були останніми робочими великими десантними кораблями флоту Росії.
Військовий експерт оцінив ступінь пошкоджень кораблів РФ після атаки ЗСУ
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує, що великі десантні кораблі "Азов" і "Ямал" були останніми "робочими тюленями" проєкту 775 Росії.
Він нагадав, що БДК проєкту 775 — це не просто основний робочий тюлень російського флоту, а й корабель, який Росія не може виробляти, оскільки за часів СРСР його будували на верфі "Stocznia Północna" — не в Союзі, а в Польщі, у Гданську.
ЗСУ уразили два великі десантні кораблі РФ "Ямал" та "Азов"
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі, яку провели ЗСУ в ніч на 24 березня.
Уражені декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).
«Ямал» і «Азов» — це великі десантні кораблі проєкту 775М. Перший увійшов до складу Чорноморського флоту у 1988 році, а другий — у 1990 році. Водотоннажність кожного корабля становить 4 080 т, довжина 112,5 м, ширина 15 м. Стандартний екіпаж — 87 осіб.
Окрім цього, проєкт OSINTtechnical писав про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту РФ.
У районі ймовірного влучання розташовані військові частини ракетних навідників і ФСБ. Також був удар по нафтобазі у Гвардійському, що поблизу Сімферополя.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-