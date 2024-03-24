Кораблі РФ "Ямал" та "Азов" нереально відремонтувати після атаки ЗСУ — військовий експерт

Військовий експерт оцінив ступінь пошкоджень кораблів РФ після атаки ЗСУ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує, що великі десантні кораблі "Азов" і "Ямал" були останніми "робочими тюленями" проєкту 775 Росії.

Крім пошкоджених і знищених об'єктів у вигляді центру зв'язку та об'єктів, пов'язаних із системою управління та інфраструктурою РВВ, вельми надихають повідомлення про ураження БДК "Азов" і "Ямал". Річ у тім, що БДК "Азов" і "Ямал" були останніми "робочими тюленями" чорноморської флотилії проєкту 775. Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач

Він нагадав, що БДК проєкту 775 — це не просто основний робочий тюлень російського флоту, а й корабель, який Росія не може виробляти, оскільки за часів СРСР його будували на верфі "Stocznia Północna" — не в Союзі, а в Польщі, у Гданську.

Тому, навіть якщо ці кораблі не пішли на дно, а були пошкоджені, їхній ремонт, за певних пошкоджень, просто нереальний. Чорноморський флот... Чорноморська флотилія... Судномодельний гурток..., — написав експерт. Поширити

ЗСУ уразили два великі десантні кораблі РФ "Ямал" та "Азов"

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі, яку провели ЗСУ в ніч на 24 березня.

Уражені декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).

«Ямал» і «Азов» — це великі десантні кораблі проєкту 775М. Перший увійшов до складу Чорноморського флоту у 1988 році, а другий — у 1990 році. Водотоннажність кожного корабля становить 4 080 т, довжина 112,5 м, ширина 15 м. Стандартний екіпаж — 87 осіб.

Окрім цього, проєкт OSINTtechnical писав про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту РФ.

Appears that at least three Ukrainian Storm Shadow cruise missiles just slammed into a major Russian Black Sea Fleet communications center. https://t.co/C9Oq5NFcXH pic.twitter.com/c3gV0CR4tQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 23, 2024