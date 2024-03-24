ЗСУ уразили два великі десантні кораблі РФ "Ямал" та "Азов" в Криму

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі, яку провели ЗСУ в ніч на 24 березня.

Сили оборони уразили два кораблі РФ

Як зазначається, уражені декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).

Проєкт OSINTtechnical писав про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту РФ. У районі ймовірного влучання розташовані військові частини ракетних навідників і ФСБ. Також був удар по нафтобазі у Гвардійському, що поблизу Сімферополя. Там почалася пожежа.

Appears that at least three Ukrainian Storm Shadow cruise missiles just slammed into a major Russian Black Sea Fleet communications center. https://t.co/C9Oq5NFcXH pic.twitter.com/c3gV0CR4tQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 23, 2024

Ступінь пошкоджень кораблів невідома.

Що відомо про кораблі РФ

"Ямал" — це великий десантний корабель проекта 775. З відкритих джерел відомо, що корабель був збудований у 1987 році, місце базування — Чорноморський флот РФ.

Корабль “Ямал” (фото — з відкритих джерел)

Кількість екіпажу корабля — 87 осіб. На його борту можуть бути встановлені дві артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню, чотири зенітки. Загалом на борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.

Великий десантний корабель "Азов" проекту 775 входить до складу 197-ї Бригади десантних кораблів РФ. Був спущений на воду у 1989 році.

Корабль “Азов” (фото — з відкритих джерел)

Весною 2022 корабель знаходився на ремонті на 13-му судноремонтному заводі міста Севастополь. Загалом характеристики "Азова" подібні до характеристик "Ямала". Він може переправляти техніку, морпіхів та обладнаний димовою завісою.