У розвідці Міноборони Великої Британії зазначили, що спроби окупаційної армії РФ замаскувати кораблі Чорноморського флоту навряд чи матимуть успіх.

Чому РФ не вдасться сховати кораблі Чорноморського флоту від атак України

Зазначається, що військова доктрина країни-агресорки РФ передбачає використання методів маскування та обману для підвищення захисту збройних сил, зокрема, кораблів.

У розвідці Великої Британії зазначили, що неефективні методи маскування були однією з причин оперативних невдач Росії на початку масштабного вторгнення в Україну.

Представники британської розвідки припускають, що скоріш за все, російські окупанти докладають зусиль для вдосконалення методів маскування для пом'якшення важких втрат, завданих за останні два роки як Чорноморським флотом, так і Повітряно-космічними силами.

На російських авіабазах маскування включає імітацію макетів літаків і шин на крилах літаків.

За даними, на дев'яти російських авіабазах також намальовані силуети планерів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 March 2024.



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Як РФ намагається сховати свої кораблі у Чорному морі

Кораблі Чорноморського флоту мають чорне забарвлення на носі та кормі, що, ймовірно, робить їх військові кораблі меншою і менш привабливою метою.

На сторонах причалів також намальовані силуети суден, ймовірно, щоб спантеличити українських операторів безпілотних літальних апаратів, йдеться в повідомленні.