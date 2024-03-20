РФ безуспешно пытается скрыть военные корабли в Черном море - разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

РФ безуспешно пытается скрыть военные корабли в Черном море - разведка Британии

Черноморский флот РФ
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Источник:  online.ua

В разведке Минобороны Великобритании отметили, что попытки оккупационной армии РФ замаскировать корабли Черноморского флота вряд ли будут иметь успех.

Почему РФ не удастся скрыть корабли Черноморского флота от атак Украины

Военная доктрина страны-агрессорки РФ предусматривает использование методов маскировки и обмана для повышения защиты вооруженных сил, в частности, кораблей.

В разведке Великобритании отметили, что неэффективные методы маскировки были одной из причин оперативных неудач России в начале масштабного вторжения в Украину.

Представители британской разведки предполагают, что, скорее всего, российские оккупанты прилагают усилия для совершенствования методов маскировки для смягчения тяжелых потерь, нанесенных за последние два года как Черноморским флотом, так и Воздушно-космическими силами.

На русских авиабазах маскировка включает имитацию макетов самолетов и шин на крыльях самолетов.

По данным, на девяти российских авиабазах также нарисованы силуэты планеров.

Как РФ пытается спрятать свои корабли в Черном море

Корабли Черноморского флота имеют черную окраску на носу и корме, что, вероятно, делает их военные корабли меньшей и менее привлекательной целью.

На сторонах причалов также нарисованы силуэты судов, вероятно, чтобы сбить с толку украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

Несмотря на эти попытки укрывательства, российские самолеты по-прежнему уязвимы в воздухе, а российские корабли по-прежнему уязвимы во время операций в Черном море. Вряд ли применение методов маскировки приведет к существенному снижению потерь, подчеркивается в отчете британской военной разведки.

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