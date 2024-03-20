В разведке Минобороны Великобритании отметили, что попытки оккупационной армии РФ замаскировать корабли Черноморского флота вряд ли будут иметь успех.

Почему РФ не удастся скрыть корабли Черноморского флота от атак Украины

Военная доктрина страны-агрессорки РФ предусматривает использование методов маскировки и обмана для повышения защиты вооруженных сил, в частности, кораблей.

В разведке Великобритании отметили, что неэффективные методы маскировки были одной из причин оперативных неудач России в начале масштабного вторжения в Украину.

Представители британской разведки предполагают, что, скорее всего, российские оккупанты прилагают усилия для совершенствования методов маскировки для смягчения тяжелых потерь, нанесенных за последние два года как Черноморским флотом, так и Воздушно-космическими силами.

На русских авиабазах маскировка включает имитацию макетов самолетов и шин на крыльях самолетов.

По данным, на девяти российских авиабазах также нарисованы силуэты планеров.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/aCbSXPVpTt #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DmWPWyqVUk — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 20, 2024

Как РФ пытается спрятать свои корабли в Черном море

Корабли Черноморского флота имеют черную окраску на носу и корме, что, вероятно, делает их военные корабли меньшей и менее привлекательной целью.

На сторонах причалов также нарисованы силуэты судов, вероятно, чтобы сбить с толку украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.