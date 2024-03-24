ВСУ поразили два больших десантных корабля РФ "Ямал" и "Азов" в Крыму
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ВСУ поразили два больших десантных корабля РФ "Ямал" и "Азов" в Крыму

СтратКом ВСУ
корабль
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил успешную ракетную атаку на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе, проведенную ВСУ в ночь на 24 марта.

Силы обороны поразили два корабля РФ

Как отмечается, поражены несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли "Ямал" (156) и "Азов" (151).

Проект OSINTtechnical писал о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ. В районе вероятного попадания расположены воинские части ракетных наводчиков и ФСБ. Также был удар по нефтебазе в Гвардейском близ Симферополя. Там начался пожар.

Степень повреждений кораблей неизвестна.

Что известно о кораблях РФ

"Ямал" — это большой десантный корабль проекта 775. Из открытых источников известно, что корабль был построен в 1987 году, место базирования — Черноморский флот РФ.

Корабель "Ямал" (фото — из открытых источников)

Количество экипажа корабля — 87 человек. На его борту могут быть установлены две артиллерийские установки, две реактивные системы залпового огня, четыре зенитки. В общей сложности на борту могут располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Большой десантный корабль "Азов" проекта 775 входит в состав 197-й бригады десантных кораблей РФ. Был спущен на воду в 1989 году.

Корабель "Азов" (фото — из открытых источников)

Весной 2022 года корабль находился на ремонте на 13-м судоремонтном заводе города Севастополь. В общем характеристики "Азова" подобны характеристикам "Ямала". Он может переправлять технику, морпехов и оборудован дымовым занавесом.

Напомним, оккупационные власти Севастополя заявили об одном погибшем и четырех раненых в результате ракетной атаки 24 марта. По словам «губернатора» города Михаила Развожаева, атака была отбита, однако обломок одной из ракет упал на здание, убив 65-летнего местного жителя

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