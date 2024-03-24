Скільки ще великих десантних кораблів залишається у ЧФ РФ — відповідь ВМС України
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки ще великих десантних кораблів залишається у ЧФ РФ — відповідь ВМС України

Корабль армії РФ "Ямал"
Джерело:  Суспільне

За словами речника ВМФ ЗСУ Дмитра Плетенчука, у разі підтвердження значних пошкоджень великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ це стане серйозною втратою для окупаційної армії РФ. 

Як може вплинути втрата ще двох великих десантних кораблів на бойові спроможності російських окупантів

Плетенчук зазначив, що у разі серйозних уражень великих десантних кораблів "Ямал" і "Азов", в Чорноморського флоту країни-агресорки залишаться лише три такі боєздатні кораблі.

Речник ВМС ЗСУ підкреслив, що наразі триває збір інформації щодо рівня пошкоджень російських військових кораблів.

Окрім цього уточнюється, чим саме було завдано удар по кораблях окупантів у Севастопольській бухті.

Можемо підтвердити, що було вогневе ураження. Якщо це серйозні пошкодження двох великих десантних кораблів, це буде суттєвою черговою втратою. Тому що з 13 одиниць на початку повномасштабного вторгнення, у строю залишалося лише п'ять БДК, а тепер залишиться три, — пояснив Плетенчук.

Як це позначилось на діях окупантів у Чорному морі

Він також додав, що протягом останніх двох тижнів ворожі кораблі не проявляли жодної активності у Чорному морі.

Плетенчук підкреслив, що на його думку, це пов’язано із втратою окупантами патрульного корабля "Сергій Котов".

Водночас Плетенчук наголосив, що окупанти виходитимуть у море і шукатимуть способи протидії українським системам ураження. Він зазначив, що окупанти намагаються відновлювати активність, але "дуже кволо".

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