В ВМС раскрыли детали авиаудара по пункту управления РФ на Кинбурнской косе

Воздушные силы ВСУ 11 марта в районе Кинбурнской косы уничтожили танкер "Механик Погодин", который россияне использовали в качестве пункта управления.

Что известно о танкере "Механик Погодин"

В ВМС отметили, что танкер "Механик Погодин" IMO № 9598397 принадлежал российской компании VEB – Leasing OJSC (Санкт-Петербург), которая была внесена в санкционный список.

Во исполнение Указа президента Украины «О решении СНБО от 02 мая 2018 года «О применении и отмене экономических и других ограничительных мер (санкций)» и согласно решению Херсонского окружного административного суда в августе 2018 танкер "Механик Погодин" был арестован и до лета 2023 года находился на территории Херсонского морского порта.

Однако после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС танкер выбросило на берег Кинбурнской косы, временно контролируемой россиянами.

Впоследствии россияне развернули на судне наблюдательный пост для разведки, а также средства РЭБ. Судно периодически использовалось как платформа для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области.

В ВМС подчеркивают, что судно соответствует определению военного объекта согласно пункту 40 и подпункту с) пункта 60 Руководства Сан-Ремо по международному праву, применяемому к вооруженным конфликтам на море.

Танкер "Механик Погодин" был включен в систему РЭБ и сбора разведывательной информации россиянами, а также систем наблюдения, командования и связи.

Следовательно, уничтожение российского танкера "Механик Погодин" не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было осуществлено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права.

Видео уничтожения пункта управления РФ

Накануне командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал видео попадания по пункту воспаления россиян, поблагодарив украинских летчиков за работу.