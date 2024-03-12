У ВМС розкрили деталі авіаудару по пункту управління РФ на Кінбурнській косі

Повітряні сили ЗСУ 11 березня в районі Кінбурнської коси знищили танкер "Механік Погодін", який росіяни використовували як пункт управління.

Що відомо про танкер "Механік Погодін"

У ВМС зазначили, що танкер "Механік Погодін" IMO № 9598397, належав російській компанії VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), яка була внесена до санкційного списку.

На виконання Указу президента України «Про рішення РНБО від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та згідно рішення Херсонського окружного адміністративного суду у серпні 2018 року танкер "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року знаходився на території Херсонського морського порту.

Однак після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурнської коси, яку тимчасово контролюють росіяни.

Згодом росіяни розгорнули на судні спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для нанесення ударів FPV-дронами по території Херсонської області.

У ВМС підкреслюють, що судно відповідає визначенню військового об’єкту згідно пункту 40 та підпункту с) пункту 60 Керівництва Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі.

Танкер "Механік Погодін" був включений до системи РЕБ і збору розвідувальної інформації росіянами, а також систем спостереження, командування та зв'язку.

Отже знищення російського танкера "Механік Погодін" не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права.

Відео знищення пункту управління РФ

Напередодні командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував відео влучання по пункту упавляння росіян, подякувавши українським льотчикам за роботу.