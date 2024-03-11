Сили спецоперацій з HIMARS знищили новітній російський РЕБ "Палантин" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили спецоперацій з HIMARS знищили новітній російський РЕБ "Палантин" — відео

ССО
РЕБ "Палантин"

Бійці Сил спеціальних операцій за допомогою РСЗВ HIMARS знищили новітній російський комплекс РЕБ “Палантин”.

Відео знищення російського РЕБ

У ССО повідомили, що під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ “Палантин”.

Він вів радіоелектронну розвідку, придушував існуючі системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку.

Оператори ССО супроводжували ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено.

У ССО пояснюють, що РЕБ «Палантин» дозволяє «осліпити» в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв'язку.

«Палантин» за потреби може об'єднати різні комплекси РЕБ та радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння окупантів у 2019.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 11 березня повідомляє, що на Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Новоданилівка та Роботине Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

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