Що відомо про численні втрати армії РФ на Запорізькому напрямку

Часто, через брак бронетехніки, загарбники використовують підручні транспортні засоби для штурмових дій — гольф-кари, квадроцикли, багі тощо. Відповідно, в росіян зростають втрати, бо ці "колимаги" не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо "колимажні м'ясні штурми, — зазначає Тарнавський. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За інформацією керівника пресслужби 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова в ефірі елемарафону, російська окупаційна армія не має змоги захопити Часів Яр, однак російські військові злочинці продовжують численні штурми саме на цьому напрямку.

Взяти Часів Яр у них спроможності немає. Однак у них є спроможності намагатися постійно нас штурмувати саме на цій ділянці фронту. До того штурмували піхотним складом, а вже тривалий час ворог залучає і механізовану складову, тобто важку техніку — танки, бойові броньовані машини, — зазначає Калашніков. Поширити

Він підкреслив, що найбільш активно ворог штурмує відрізок фронту в районі Часового Яру, Богданівки, Іванівського.