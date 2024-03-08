Тарнавський назвав втрати армії РФ на Запорізькому напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Тарнавський назвав втрати армії РФ на Запорізькому напрямку

Артилерія ЗСУ
Джерело:  online.ua

Командувач ОСУВ “Таврія”, бригадний генерал Олександр Тарнавський заявляє про шалені втрати окупаційної армії РФ на Запорізькому напрямку.

Що відомо про численні втрати армії РФ на Запорізькому напрямку

Часто, через брак бронетехніки, загарбники використовують підручні транспортні засоби для штурмових дій — гольф-кари, квадроцикли, багі тощо. Відповідно, в росіян зростають втрати, бо ці "колимаги" не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо "колимажні м'ясні штурми, — зазначає Тарнавський.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За інформацією керівника пресслужби 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова в ефірі елемарафону, російська окупаційна армія не має змоги захопити Часів Яр, однак російські військові злочинці продовжують численні штурми саме на цьому напрямку.

Взяти Часів Яр у них спроможності немає. Однак у них є спроможності намагатися постійно нас штурмувати саме на цій ділянці фронту. До того штурмували піхотним складом, а вже тривалий час ворог залучає і механізовану складову, тобто важку техніку — танки, бойові броньовані машини, — зазначає Калашніков.

Він підкреслив, що найбільш активно ворог штурмує відрізок фронту в районі Часового Яру, Богданівки, Іванівського.

І не забуває він про Кліщіївку та Андріївку. Тут намагається вести активні наступальні дії. Якщо брати по забезпеченості снарядів, то є постріли якими ми можемо вражати ворога. Але, звичайно, це не та кількість, яка нам потрібна, і яку бажалося б нам мати. Ми вражаємо ворога більш точково, більш точно. Але коли є потреба, коли штурмові загони ворога йдуть в атаку, то, звичайно, ми допомагаємо нашим побратимам на першій лінії, то тоді вже працюємо трошки і по площині, — додає речник 26-ї артилерійської бригади.

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