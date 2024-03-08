Командувач ОСУВ “Таврія”, бригадний генерал Олександр Тарнавський заявляє про шалені втрати окупаційної армії РФ на Запорізькому напрямку.
Що відомо про численні втрати армії РФ на Запорізькому напрямку
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
За інформацією керівника пресслужби 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова в ефірі елемарафону, російська окупаційна армія не має змоги захопити Часів Яр, однак російські військові злочинці продовжують численні штурми саме на цьому напрямку.
Він підкреслив, що найбільш активно ворог штурмує відрізок фронту в районі Часового Яру, Богданівки, Іванівського.
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