Что известно о многочисленных потерях армии РФ на Запорожском направлении

Часто, за неимением бронетехники, захватчики используют подручные транспортные средства для штурмовых действий - гольф-кары, квадроциклы, баги и т.д. Соответственно, у россиян растут потери, потому что эти "колымаги" не дают никакой дополнительной защиты. Мы их уже называем "колыметные мясные штурмы", - отмечает Тарнавский. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации руководителя прессслужбы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова в эфире элемарафона, у российской оккупационной армии нет возможности захватить Времен Яр, однако российские военные преступники продолжают многочисленные штурмы именно на этом направлении.

Взять Времен Яр у них возможности нет. Однако у них есть возможности стараться постоянно нас штурмовать именно на этом участке фронта. До этого штурмовали пехотным составом, а уже долгое время враг привлекает и механизированную составляющую, то есть тяжелую технику - танки, боевые бронированные машины, - отмечает Калашников. Поделиться

Он подчеркнул, что наиболее активно враг штурмует отрезок фронта в районе Временного Яра, Богдановки, Ивановского.