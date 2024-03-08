Командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявляет о безумных потерях оккупационной армии РФ на Запорожском направлении.
Что известно о многочисленных потерях армии РФ на Запорожском направлении
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По информации руководителя прессслужбы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова в эфире элемарафона, у российской оккупационной армии нет возможности захватить Времен Яр, однако российские военные преступники продолжают многочисленные штурмы именно на этом направлении.
Он подчеркнул, что наиболее активно враг штурмует отрезок фронта в районе Временного Яра, Богдановки, Ивановского.
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