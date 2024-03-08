Тарнавский назвал потери армии РФ на Запорожском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Тарнавский назвал потери армии РФ на Запорожском направлении

Артиллерия ВСУ
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Источник:  online.ua

Командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявляет о безумных потерях оккупационной армии РФ на Запорожском направлении.

Что известно о многочисленных потерях армии РФ на Запорожском направлении

Часто, за неимением бронетехники, захватчики используют подручные транспортные средства для штурмовых действий - гольф-кары, квадроциклы, баги и т.д. Соответственно, у россиян растут потери, потому что эти "колымаги" не дают никакой дополнительной защиты. Мы их уже называем "колыметные мясные штурмы", - отмечает Тарнавский.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации руководителя прессслужбы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова в эфире элемарафона, у российской оккупационной армии нет возможности захватить Времен Яр, однако российские военные преступники продолжают многочисленные штурмы именно на этом направлении.

Взять Времен Яр у них возможности нет. Однако у них есть возможности стараться постоянно нас штурмовать именно на этом участке фронта. До этого штурмовали пехотным составом, а уже долгое время враг привлекает и механизированную составляющую, то есть тяжелую технику - танки, боевые бронированные машины, - отмечает Калашников.

Он подчеркнул, что наиболее активно враг штурмует отрезок фронта в районе Временного Яра, Богдановки, Ивановского.

И не забывает он о Клищиевке и Андреевке. Здесь пытается вести активные наступательные действия. Если брать по обеспеченности снарядов, то есть выстрелы, которыми мы можем поражать врага. Но, конечно, это не то количество, которое нам нужно и которое хотелось бы нам иметь. Мы поражаем врага более точечно, более точно. Но когда есть необходимость, когда штурмовые отряды врага идут в атаку, то, конечно, мы помогаем нашим собратьям на первой линии, то тогда уже работаем немного и по плоскости, - добавляет пресс-секретарь 26-й артиллерийской бригады.

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