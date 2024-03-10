Російські військові посилили кількість хімічних атак проти ЗСУ на Запорізькому напрямку

Армія РФ почала частіше використовувати на фронті хімічну зброю. За добу зафіксували 15 таких випадків.

Росіяни атакують ЗСУ гранатами з отруйними речовинами

Переважна більшість подібних випадків – на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Росіяни дедалі активніше використовують боєприпаси з отруйною речовиною. Загалом за останній тиждень вони майже 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії типу хлорпікрин . Дмитро Лиховій Речник ОСУВ “Таврія”

За його словами, лише за вчорашню добу ворог 15 разів скинув на позиції захисників боєприпаси з отруйною речовиною. Майже всі випадки були зафіксовані на Запорізькому напрямку.

Коли ворог не може взяти наші окопи класичним артилерійським ударом або FPV-дронами, він застосовує такий сльозогінний газ. Поширити

Армія РФ користується хімічною зброєю все частіше

Російські військові посилили застосування озброєння з отруйнии хімічними елементами проти ЗСУ.

Про це заявив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич у виступі на 105-й сесії Виконавчої ради ОЗХЗ.

РФ послідовно та постійно порушує правила ведення війни та продовжує застосовувати проти Збройних Сил України токсичні хімічні речовини, заборонені Конвенцією про хімічну зброю. Поширити

Посол також зазначив, що російська армія стрімко збільшує обсяг і розширює географію використання токсичних хімікатів, що також є порушенням конвенції.

Лише в 2024 році ми зафіксували 346 випадків застосування токсичних хімічних речовин — це еквівалентно 6 порушенням РФ конвенції на день. Застосування хімічної зброї розглядається ворогом як засіб досягнення тактичної переваги і деморалізації ЗСУ. Мета застосування — отруєння військовослужбовців ЗСУ та виштовхування їх з укріплених позицій.