Російські військові посилили кількість хімічних атак проти ЗСУ на Запорізькому напрямку

Армія РФ почала частіше використовувати на фронті хімічну зброю. За добу зафіксували 15 таких випадків.
Росіяни атакують ЗСУ гранатами з отруйними речовинами
Переважна більшість подібних випадків – на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
За його словами, лише за вчорашню добу ворог 15 разів скинув на позиції захисників боєприпаси з отруйною речовиною. Майже всі випадки були зафіксовані на Запорізькому напрямку.
Армія РФ користується хімічною зброєю все частіше
Російські військові посилили застосування озброєння з отруйнии хімічними елементами проти ЗСУ.
Про це заявив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич у виступі на 105-й сесії Виконавчої ради ОЗХЗ.
Посол також зазначив, що російська армія стрімко збільшує обсяг і розширює географію використання токсичних хімікатів, що також є порушенням конвенції.
Лише в 2024 році ми зафіксували 346 випадків застосування токсичних хімічних речовин — це еквівалентно 6 порушенням РФ конвенції на день. Застосування хімічної зброї розглядається ворогом як засіб досягнення тактичної переваги і деморалізації ЗСУ. Мета застосування — отруєння військовослужбовців ЗСУ та виштовхування їх з укріплених позицій.
За його словами, станом на 1 березня розслідуються 1060 випадків застосування хімічних речовин Росією. Наразі підтверджено 72 факти такого використання.
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