Российские военные усилили количество химических атак против ВСУ на Запорожском направлении

Армия РФ стала чаще использовать на фронте химическое оружие. За сутки зафиксировали 15 таких случаев.

Россияне атакуют ВСУ гранатами с ядовитыми веществами

Подавляющее большинство подобных случаев — на Запорожском направлении.

Об этом сообщает спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

Россияне все активнее используют боеприпасы с ядовитым веществом. В общей сложности за последнюю неделю они почти 50 раз сбрасывали с беспилотников гранаты с ядовитым веществом душно-слезоточивого действия типа хлорпикрин . Дмитрий Лиховой Спикер ОСУВ "Таврия"

По его словам, только за вчерашние сутки враг 15 раз сбросил на позиции защитников боеприпасы с ядовитым веществом. Почти все случаи были зафиксированы в Запорожском направлении.

Когда враг не может взять наши окопы классическим артиллерийским ударом или FPV-дронами, он использует такой слезоточивый газ. Поделиться

Армия РФ пользуется химическим оружием все чаще

Российские военные усилили применение вооружения с ядовитыми химическими элементами против ВСУ.

Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич в выступлении на 105-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

РФ последовательно и постоянно нарушает правила ведения войны и продолжает применять против Вооруженных сил Украины токсичные химические вещества, запрещенные Конвенцией о химическом оружии. Поделиться

Посол также отметил, что российская армия стремительно увеличивает объем и расширяет географию использования токсичных химикатов, что также нарушение конвенции.

Только в 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ — это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического превосходства и деморализации ВСУ. Цель применения — отравление военнослужащих ВСУ и выталкивание их с укрепленных позиций.