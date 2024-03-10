Российские военные усилили количество химических атак против ВСУ на Запорожском направлении

Армия РФ стала чаще использовать на фронте химическое оружие. За сутки зафиксировали 15 таких случаев.
Россияне атакуют ВСУ гранатами с ядовитыми веществами
Подавляющее большинство подобных случаев — на Запорожском направлении.
Об этом сообщает спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.
По его словам, только за вчерашние сутки враг 15 раз сбросил на позиции защитников боеприпасы с ядовитым веществом. Почти все случаи были зафиксированы в Запорожском направлении.
Армия РФ пользуется химическим оружием все чаще
Российские военные усилили применение вооружения с ядовитыми химическими элементами против ВСУ.
Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич в выступлении на 105-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.
Посол также отметил, что российская армия стремительно увеличивает объем и расширяет географию использования токсичных химикатов, что также нарушение конвенции.
Только в 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ — это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического превосходства и деморализации ВСУ. Цель применения — отравление военнослужащих ВСУ и выталкивание их с укрепленных позиций.
По его словам, по состоянию на 1 марта расследуется 1060 случаев применения химических веществ Россией. В настоящее время подтверждены 72 факта такого использования.
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