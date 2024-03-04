Россия осуществила 250 химических атак против ВСУ в феврале 2024 года

Российская армия с начала широкомасштабной войны в Украине провела 1068 химических атак, из них 250 – за февраль этого года.
РФ использует оружие с ядовитыми веществами против ВСУ
Российские военные продолжают использовать химические атаки против украинской армии.
Об этом служба по связям с общественностью Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.
Только за февраль 2024 зафиксировано 250 случаев (244 случая применения ВОГ, один случай применения газа и пять случаев применения других боеприпасов с химическим веществом).
Подразделения РХБ-разведки производят отбор проб почвы, растительности, обломков боеприпасов и направляют их для проведения анализов.
В рамках открытого уголовного производства задокументированные случаи применения опасных химических веществ предоставляются следственным органам для проведения следственных действий.
РФ применила химическое оружие против ВСУ
Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона 3 марта сообщил, что за минувшие сутки враг осуществил в общей сложности 43 боевых столкновения, что является определенным снижением.
Он пояснил, что «средство, которое свергли россияне, похоже на то, что применяется полицией для разгона митингов».
Спикер добавил, что «оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте».
Есть сразу девять сбросов в сутки. Почти все они находятся в Запорожской области на Запорожском направлении.
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