Россия осуществила 250 химических атак против ВСУ в феврале 2024 года

Российская армия с начала широкомасштабной войны в Украине провела 1068 химических атак, из них 250 – за февраль этого года.

РФ использует оружие с ядовитыми веществами против ВСУ

Российские военные продолжают использовать химические атаки против украинской армии.

Об этом служба по связям с общественностью Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Мобильными группами и другими подразделениями группировки сил и средств поддержки зафиксировано 1068 фактов применения российской федерацией иритантов слезоточивого действия, снаряженных ядовитыми химическими веществами, запрещенными для ведения войны (боевых действий) пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии. Поделиться

Только за февраль 2024 зафиксировано 250 случаев (244 случая применения ВОГ, один случай применения газа и пять случаев применения других боеприпасов с химическим веществом).

Подразделения РХБ-разведки производят отбор проб почвы, растительности, обломков боеприпасов и направляют их для проведения анализов.

В рамках открытого уголовного производства задокументированные случаи применения опасных химических веществ предоставляются следственным органам для проведения следственных действий.

РФ применила химическое оружие против ВСУ

Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона 3 марта сообщил, что за минувшие сутки враг осуществил в общей сложности 43 боевых столкновения, что является определенным снижением.

Также россияне совершили 950 обстрелов, в том числе в том числе зачислено девять сразу сбросов с беспилотников химических веществ в гранатах слезоточиво-удушающего действия. Это нарушение конвенции о применении химического оружия. Поделиться

Он пояснил, что «средство, которое свергли россияне, похоже на то, что применяется полицией для разгона митингов».

Спикер добавил, что «оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте».