Росія здійснила 250 хімічних атак проти ЗСУ в лютому 2024 року

Російська армія з початку широкомасштабної війни в Україні провела 1068 хімічних атак, із них 250 – за лютий цього року.

РФ використовує зброю з отруйними речовинами проти ЗСУ

Російські військові продовжують використовувати хімічні атаки проти української армії.

Про це служба звʼязків з громадськістю Командування Сил підтримки Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 1068 фактів застосування російською федерацією іритантів сльозогінної дії, які споряджені отруйними хімічними речовинами, забороненими для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю. Поширити

Лише за лютий 2024 року зафіксовано 250 випадків (244 випадки застосування ВОГ, один випадок застосування газу та пʼять випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною).

Підрозділи РХБ-розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.

У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій.

РФ застосувала хімічну зброю проти ЗСУ

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 3 березня повідомив, що за минулу добу ворог здійснив загалом 43 бойові зіткнення, що є певним зниженням.

Також росіяни вчинили 950 обстрілів, зокрема, у цьому числі зараховано дев’ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї. Поширити

Він пояснив, що «засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів».

Речник додав, що «окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті».