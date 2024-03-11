Силы спецопераций с HIMARS уничтожили новейший российский РЭБ "Палантин" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы спецопераций с HIMARS уничтожили новейший российский РЭБ "Палантин" — видео

ССО
РЭБ "Палантин"
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Бойцы Сил специальных операций с помощью РСЗО HIMARS уничтожили новейший российский комплекс РЭБ Палантин.

Видео уничтожения российского РЭБ

В ССО сообщили, что во время ведения разведки в Запорожском направлении операторы разведывательных БпАК 3-го отдельного полка ССО обнаружили мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин".

Он вел радиоэлектронную разведку, подавляя существующие системы связи Сил обороны на этом направлении.

Операторы ССО сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения.

В результате огневого поражения вражеская цель уничтожена.

В ССО объясняют, что РЭБ «Палантин» позволяет «ослепить» в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах и создавать помехи для сотовой и транкинговой связи.

Палантин при необходимости может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение оккупантов в 2019 году.

Ситуация в Запорожском направлении

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 11 марта сообщает, что на Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботиного, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка и Роботино Запорожской области.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Красное, Роботино, Новоданиловка Запорожской области.

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