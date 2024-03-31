ВСУ за сутки уничтожили 7 российских средств ПВО и 15 танков
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки уничтожили 7 российских средств ПВО и 15 танков

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки на фронте произошло 85 боевых столкновений. Российские оккупанты потеряли примерно 650 солдат, 7 систем ПВО и 15 танков.

Удары сил обороны по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:

  • 4 радиолокационных станциях,

  • 1 пункта управления,

  • 1 района сосредоточения личного состава,

  • 4 средствах противовоздушной обороны,

  • 1 артиллерийскому средству врага.

Ситуация на востоке и юге

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка в Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское, Невельское, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении кафиры совершили 5 атак на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших войск на левобережье Днепра.

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