ВСУ за сутки уничтожили 7 российских средств ПВО и 15 танков

За прошедшие сутки на фронте произошло 85 боевых столкновений. Российские оккупанты потеряли примерно 650 солдат, 7 систем ПВО и 15 танков.
Удары сил обороны по оккупантам
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:
4 радиолокационных станциях,
1 пункта управления,
1 района сосредоточения личного состава,
4 средствах противовоздушной обороны,
1 артиллерийскому средству врага.
Ситуация на востоке и юге
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка в Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское, Невельское, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении кафиры совершили 5 атак на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.
В Херсонском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших войск на левобережье Днепра.
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