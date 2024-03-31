ЗСУ за добу знищили 7 російських засобів ППО та 15 танків

Протягом минулої доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Російські окупанти втратили приблизно 650 солдатів, 7 систем ППО та 15 танків.
Удари Сил оборони по окупантах
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:
4 радіолокаційних станціях,
1 пункту управління,
1 району зосередження особового складу,
4 засобах протиповітряної оборони,
1 артилерійському засобу ворога.
Ситуація на сході та півдні
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.
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