Сили ППО знищили 9 ударних дронів під час нової атаки Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 9 ударних дронів під час нової атаки Росії

Повітряні Сили ЗСУ
сили ППО
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Уночі 30 березня Росія знову атакувала мирні українські міста та села ракетами й безпілотниками.

Атака РФ на Україну 30 березня — перші подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Уночі 30 березня російські загарбники вдарили по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

Окрім того, вказано, що окупанти також атакували Україну ударними дронами із мису Чауда (Крим).

Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

ПС ЗСУ зазначають, що дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Дякую за роботу! Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Що відомо про ситуацію в різних регіонах України

Згідно з останніми даними, уночі в Дніпропетровській області сили ППО знищили 4 дрони РФ: два у Дніпровському районі та по одному — у Кам'янському і Криворізькому.

Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа,  яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає. Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, агресор обстріляв з артилерії, — повідомляє місцева влада.

Також повідомляється, що ніхто з цивільних не постраждав.

З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Російські загарбники влучили дроном-камікадзе по Нікополю. Під удар ворога потрапив інфраструктурний об'єкт.

На Херсонщині внаслідок детонації снаряду на полі загинув тракторист.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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