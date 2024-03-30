Уночі 30 березня Росія знову атакувала мирні українські міста та села ракетами й безпілотниками.
Атака РФ на Україну 30 березня — перші подробиці
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Уночі 30 березня російські загарбники вдарили по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400.
Окрім того, вказано, що окупанти також атакували Україну ударними дронами із мису Чауда (Крим).
Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
ПС ЗСУ зазначають, що дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
Що відомо про ситуацію в різних регіонах України
Згідно з останніми даними, уночі в Дніпропетровській області сили ППО знищили 4 дрони РФ: два у Дніпровському районі та по одному — у Кам'янському і Криворізькому.
Також повідомляється, що ніхто з цивільних не постраждав.
З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Російські загарбники влучили дроном-камікадзе по Нікополю. Під удар ворога потрапив інфраструктурний об'єкт.
На Херсонщині внаслідок детонації снаряду на полі загинув тракторист.
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