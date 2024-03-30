Уночі 30 березня Росія знову атакувала мирні українські міста та села ракетами й безпілотниками.

Атака РФ на Україну 30 березня — перші подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Уночі 30 березня російські загарбники вдарили по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

Окрім того, вказано, що окупанти також атакували Україну ударними дронами із мису Чауда (Крим).

Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

ПС ЗСУ зазначають, що дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Дякую за роботу! Разом — до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Що відомо про ситуацію в різних регіонах України

Згідно з останніми даними, уночі в Дніпропетровській області сили ППО знищили 4 дрони РФ: два у Дніпровському районі та по одному — у Кам'янському і Криворізькому.

Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає. Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, агресор обстріляв з артилерії, — повідомляє місцева влада. Поширити

Також повідомляється, що ніхто з цивільних не постраждав.

З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Російські загарбники влучили дроном-камікадзе по Нікополю. Під удар ворога потрапив інфраструктурний об'єкт.

На Херсонщині внаслідок детонації снаряду на полі загинув тракторист.