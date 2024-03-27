У Повітряних силах назвали причину посилення атак з боку армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах назвали причину посилення атак з боку армії РФ

Ракетна атака
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що протягом останніх днів злочинна армія РФ значно посилила атаки та обстріли по території України. 

Що змусило російських окупантів посилити обстріли України останніми днями

Євлаш зазначив, що атаки російських окупантів по території України останніми днями не можна назвати неочікуваними, адже військові злочинці армії РФ здійснюють їх постійно.

Речник командування ПС ЗСУ додав, що перед хвилею масованих ракетних та дронових атак, що остались протягом останніх днів, ворог витримував певну паузу.

За цей час, як зазначив Євлаш, окупанти змогли накопичити необхідну кількість ракет.

Речник ПС ЗСУ зазначив, що це дозволило військовим злочинцям армії РФ проводити по кілька атак на день.

У той же час керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що наразі російські військові злочинці роблять акцент на здійсненні точкових ударів, використовуючи серед іншого балістичні ракети.

Очевидно, що ворога не влаштовує результативність роботи нашої ППО. І вони вишукують способи здобуття для себе перемог поза лінією фронту. На фронті у них немає переконливих перемог, тому їм потрібні на інших локаціях, — пояснює Гуменюк.

Речниця ОСУВ “Одеса” також додала, що за результатами точкових ракетних ударів військові злочинці армії РФ потім планують маршрути для атак дронами.

Крім того, противник надзвичайно збільшив розвідку БпЛА.

Чи може Україна збивати російські “Циркони”

За словами військового експерта Петра Черника в ефірі 24 каналу, російські ракети “Циркон”, якими злочина армія РФ протягом останніх днів атакувала Україну, можна збити за допомогою великої кількості різних типів систем ППО.

У наших союзників лише систем Patriot виготовлено понад 1 тис установок. Якби тільки одна Саудівська Аравія наважилась поділитися хоча б третиною своїх установок, то це нам би дуже сильно допомогло. А таких ракет як MIM-23 Hawk виготовлено більше ніж 40 тисяч — це неймовірно багато, — пояснює аналітик.

Черник також звернув увагу на інтегровані ракети Sidewinderкласу "повітря — повітря", розробка яких почалась ще у 50-х роках минулого століття.

За словами Черника, таких ракет понад 200 тисяч, AIM-7 Sparrow — понад 70 тисяч, а AIM-120 AMRAAM — понад 20 тисяч одиниць.

Тобто є і самі пускові установки, є і ракети, авіації також достатньо, просто нашим союзникам треба нарешті перейти психологічну межу. Ніякого технічного аспекту давно немає, — наголошує аналітик.

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