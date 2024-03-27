Спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что в последние дни преступная армия РФ значительно усилила атаки и обстрелы по территории Украины.

Что заставило российских окупантов усилить обстрелы Украины в последние дни

Евлаш отметил, что атаки российских окупантов по территории Украины в последние дни нельзя назвать неожиданными, ведь военные преступники армии РФ совершают их постоянно.

Представитель командования ПС ВСУ добавил, что перед волной массированных ракетных и дроновых атак, оставшихся в последние дни, враг выдерживал определенную паузу.

За это время, как отметил Евлаш, оккупанты смогли накопить необходимое количество ракет.

Спикер ПС ВСУ отметил, что это позволило военным преступникам армии РФ проводить по несколько атак в день.

В то же время руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что в настоящее время российские военные преступники делают акцент на совершении точечных ударов, используя среди прочего баллистические ракеты.

Очевидно, что врага не устраивает результативность работы ПВО. И они выискивают способы одержания для себя побед вне линии фронта. На фронте у них нет убедительных побед, поэтому им нужны другие локации, — объясняет Гуменюк. Поделиться

Спикер ОСУВ "Одесса" также добавила, что по результатам точечных ракетных ударов военные преступники армии РФ затем планируют маршруты для атак дронами.

Кроме того, противник чрезвычайно увеличил разведку БПЛА.

Может ли Украина сбивать российские "Цирконы"

По словам военного эксперта Петра Черника в эфире 24 канала, российские ракеты Циркон, которыми преступления армия РФ в течение последних дней атаковала Украину, можно сбить с помощью большого количества различных типов систем ПВО.

У наших союзников только систем Patriot изготовлено более 1 тыс. установок. Если бы только одна Саудовская Аравия решилась поделиться хотя бы третью своих установок, то это нам очень помогло бы. А таких ракет как MIM-23 Hawk изготовлено более 40 тысяч — это невероятно много, — объясняет аналитик. Поделиться

Черник также обратил внимание на интегрированные ракеты Sidewinder класса "воздух — воздух", разработка которых началась еще в 50-х годах прошлого столетия.

По словам Черника, таких ракет более 200 тысяч, AIM-7 Sparrow — более 70 тысяч, а AIM-120 AMRAAM — более 20 тысяч единиц.