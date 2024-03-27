Армия РФ попала ракетой "Искандер" в предприятие Николаева
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ попала ракетой "Искандер" в предприятие Николаева

Силы обороны юга Украины
Ракета
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27 марта террористические войска России в очередной раз атаковали баллистическим вооружением Николаев. Целью россиян было промышленное предприятие в Николаеве.

Россия ударила по николаевскому предприятию: что известно

Российская Федерация днем 27 марта ударила по городу Николаев, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М".

Об этом сообщают Силы обороны юга.

Враг продолжает применять разные виды ракетного вооружения, терроризируя регионы Украины. Ударил по Николаеву, вероятно баллистической ракетой "Искандер-М."

В ведомстве отметили, что враг продолжает разрушать промышленные объекты города.

В результате удара ранены среди сотрудников предприятия, однако информация уточняется.

Ракетный удар РФ по Николаеву 27 марта

В 14.17 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистического поражения в ряде областей. Тогда же россияне ударили по Николаеву. Там во время тревоги раздались взрывы.

Позже стало известно о шести пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

В 16.56 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что от российского удара пострадали 8 гражданских горожан. Есть повреждения частных домов.

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Виталий Ким / Николаевская ОВА
Ракета

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