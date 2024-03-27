Ракетный удар РФ по Николаеву. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Николаеву. Есть пострадавшие

Виталий Ким / Николаевская ОВА
Ракета
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Армия РФ атаковала Николаев днем 27 марта баллистическими ракетами. Стало известно о раненых в результате террора мирного населения российской армией.

Россия совершила ракетную атаку Николаева

Российские войска 27 марта атаковали Николаев баллистическим вооружением.

Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Пока известно о 6 раненых, 1 в тяжелом состоянии.

Виталий Ким

Виталий Ким

Руководитель Николаевской ОВА

О том, были ли разрушения в городе или области, не сообщалось.

РФ ударила по Николаеву баллистикой

Российская армия вновь атаковала Николаев баллистикой. Последствия атаки устанавливаются.

В 14.17 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистического поражения в ряде областей. Тогда же россияне ударили по Николаеву. Там во время тревоги раздались взрывы.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич отметил, что, согласно предварительной информации, российские террористы атаковали баллистикой. Также он призвал гражданских реагировать на тревогу.

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