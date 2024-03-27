Российская армия атаковала баллистикой Николаев — что известно

Что известно об атаке РФ на Николаев

Городской голова Николаева Александр Сенкевич отметил, что, согласно предварительной информации, российские террористы атаковали баллистикой. Также он призвал гражданских реагировать на тревогу.

В 14.17 Воздушные силы Украины предупредили об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении и заявили о риске применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов. Также позже тревога была объявлена в ряде областей из-за угрозы баллистического поражения.

Пока информации о пострадавших и повреждениях нет.

РФ атаковала Одесскую и Николаевскую область 25 марта

В ночь на 25 марта Россия сосредоточилась в своем терроре в Николаевской и Одесской областях.

Российские террористы выпустили по Одесщине противорадиолокационную ракету Х-31П, затем атаковали несколькими волнами дронов типа Shahed-131/136 из акватории Черного моря. По четыре ударных беспилотника были сбиты в Одесской и Николаевской областях, однако избежать попаданий не удалось.