Российская армия атаковала баллистикой Николаев — что известно

Российская армия вновь атаковала Николаев баллистикой. Последствия атаки устанавливаются.
Что известно об атаке РФ на Николаев
Городской голова Николаева Александр Сенкевич отметил, что, согласно предварительной информации, российские террористы атаковали баллистикой. Также он призвал гражданских реагировать на тревогу.
В 14.17 Воздушные силы Украины предупредили об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении и заявили о риске применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов. Также позже тревога была объявлена в ряде областей из-за угрозы баллистического поражения.
Пока информации о пострадавших и повреждениях нет.
РФ атаковала Одесскую и Николаевскую область 25 марта
В ночь на 25 марта Россия сосредоточилась в своем терроре в Николаевской и Одесской областях.
Российские террористы выпустили по Одесщине противорадиолокационную ракету Х-31П, затем атаковали несколькими волнами дронов типа Shahed-131/136 из акватории Черного моря. По четыре ударных беспилотника были сбиты в Одесской и Николаевской областях, однако избежать попаданий не удалось.
В частности, в Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар. Также в результате падения сбитого "Шахеда" в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома. Ранения получили более 10 человек.
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