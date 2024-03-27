Російська армія атакувала балістикою Миколаїв — що відомо

Що відомо про атаку РФ на Миколаїв

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відзначив, що, згідно з попередньою інформацією, російські терористи атакували балістикою. Також він закликав цивільних реагувати на тривогу.

О 14:17 Повітряні сили України попередили про активність ворожої авіації на північно-східному напрямку та заявили про ризик застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів. Також пізніше тривогу було оголошено в низці областей через загрозу балістичного ураження.

Наразі інформації про постраждалих та пошкодження немає.

РФ атакувала Одещину та Миколаївщину 25 березня

У ніч на 25 березня Росія зосередилася у своєму терорі на Миколаївщині та Одещині.

Російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П, потім атакували кількома хвилями дронів типу Shahed-131/136 з акваторії Чорного моря. По чотири ударних безпілотники було збито на Одещині та Миколаївщині, однак уникнути влучань не вдалось.