Війська РФ вдарили по Миколаєву. Є загибла та поранені

Вдень 21 березня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Відомо про одну загиблу та постраждалих.
Ракетний удар по Миколаєву
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ракетного удару 4 людини постраждали (три жінки, один чоловік).
Вибух у місті пролунав близько 14:33 до оголошення повітряної тривоги. Імовірно, окупанти задіяли балістичну ракету «Іскандер-М».
Удари РФ по Миколаєву
17 березня війська РФ вдарили по місту двома балістичними ракетами. Постраждало 8 людей, серед них дитина.
Пізніше в лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок ракетної атаки росіян.
Удень 20 березня о 12:00 та 13:16 війська РФ били артилерією по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Того ж дня ворог спрямував FPV-дрон по Куцурубській громаді, а вночі, 21 березня, вдарив по території громади артилерією. Постраждалих немає.
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