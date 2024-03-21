Війська РФ вдарили по Миколаєву. Є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили по Миколаєву. Є загибла та поранені

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Іскандер-М

Вдень 21 березня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Відомо про одну загиблу та постраждалих.

Ракетний удар по Миколаєву

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ракетного удару 4 людини постраждали (три жінки, один чоловік).

Одна жінка загинула. Пошуки продовжуються.

Вибух у місті пролунав близько 14:33 до оголошення повітряної тривоги. Імовірно, окупанти задіяли балістичну ракету «Іскандер-М».

Удари РФ по Миколаєву

17 березня війська РФ вдарили по місту двома балістичними ракетами. Постраждало 8 людей, серед них дитина.

Пізніше в лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок ракетної атаки росіян.

Удень 20 березня о 12:00 та 13:16 війська РФ били артилерією по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Того ж дня ворог спрямував FPV-дрон по Куцурубській громаді, а вночі, 21 березня, вдарив по території громади артилерією. Постраждалих немає.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдарила по Миколаєву. Є постраждалі
Віталій Кім / Миколаївська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Миколаїв за сценарієм попередніх ударів по Одесі — ЗСУ
Армія РФ атакувала Миколаїв
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Через ракетний удар РФ по Миколаєву загинула людина
ДСНС України
Миколаїв

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?