Войска РФ ударили по Николаеву. Есть погибшая и раненые

Днем 21 марта российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Известно об одной погибшей и пострадавших.

Ракетный удар по Николаеву

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате ракетного удара 4 человека пострадали (три женщины, один мужчина).

Одна женщина погибла. Поиски продолжаются. Поделиться

Взрыв в городе раздался около 14:33 до объявления воздушной тревоги. Вероятно, оккупанты задействовали баллистическую ракету «Искандер-М».

Удары РФ по Николаеву

17 марта войска РФ ударили по городу двумя баллистическими ракетами. Пострадали 8 человек, среди них ребенок.

Позже в больнице скончался мужчина, пострадавший в результате ракетной атаки россиян.

Днем 20 марта в 12:00 и 13:16 войска РФ били артиллерией по акватории и г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

В тот же день враг направил FPV-дрон по Куцурубской общине, а ночью, 21 марта, ударил по территории общины артиллерией. Пострадавших нет.