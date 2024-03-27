Ракетний удар РФ по Миколаєву. Є постраждалі

Армія РФ атакувала Миколаїв вдень 27 березня балістичними ракетами. Стало відомо про поранених внаслідок терору мирного населення російською армією.
Росія здійснила ракетну атаку Миколаєва
Російські війська 27 березня атакували Миколаїв балістичним озброєнням.
Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Про те, чи були руйнування у місті або області — не повідомлялось.
РФ вдарила по Миколаєву балістикою
Російська армія знов атакувала Миколаїв балістикою. Наслідки атаки наразі встановлюються.
О 14:17 Повітряні сили України попередили про загрозу балістичного ураження в низці областей. Тоді ж росіяни вдарили по Миколаєву. Там під час тривоги пролунали вибухи.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відзначив, що, згідно з попередньою інформацією, російські терористи атакували балістикою. Також він закликав цивільних реагувати на тривогу.
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