Ракетний удар РФ по Миколаєву. Є постраждалі

Росія здійснила ракетну атаку Миколаєва

Російські війська 27 березня атакували Миколаїв балістичним озброєнням.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Наразі відомо про 6 поранених, 1 у важкому стані. Віталій Кім Керівник Миколаївської ОВА

Про те, чи були руйнування у місті або області — не повідомлялось.

РФ вдарила по Миколаєву балістикою

Російська армія знов атакувала Миколаїв балістикою. Наслідки атаки наразі встановлюються.

О 14:17 Повітряні сили України попередили про загрозу балістичного ураження в низці областей. Тоді ж росіяни вдарили по Миколаєву. Там під час тривоги пролунали вибухи.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відзначив, що, згідно з попередньою інформацією, російські терористи атакували балістикою. Також він закликав цивільних реагувати на тривогу.