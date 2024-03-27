Армія РФ поцілила ракетою "Іскандер" у підприємство Миколаєва
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ поцілила ракетою "Іскандер" у підприємство Миколаєва

Сили оборони півдня України
Ракета

27 березня терористичні війська Росії вчергове атакувала балістичним озброєнням Миколаїв. Ціллю росіян було промислове підприємство у Миколаєві.

Росія вдарила по миколаївському підприємству: що відомо

Російська Федерація вдень 27 березня вдарила по місту Миколаїв, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М".

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Ворог продовжує застосовувати різні види ракетного озброєння, тероризуючи регіони України. Вдарив по Миколаєву, імовірно балістичною ракетою "Іскандер-М.

У відомстві зазначили, що ворог продовжує руйнувати промислові об'єкти міста.

В результаті удару є поранені серед співробітників підприємства, однак інформація уточнюється.

Ракетний удар РФ по Миколаєву 27 березня

О 14:17 Повітряні сили України попередили про загрозу балістичного ураження в низці областей. Тоді ж росіяни вдарили по Миколаєву. Там під час тривоги пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо про шість постраждалих, один з них у тяжкому стані.

О 16.56 мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що від російського удару постраждало 8 цивільних містян. Є пошкодження приватних будинків.

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Віталій Кім / Миколаївська ОВА
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