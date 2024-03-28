Шольц назвав умову, за якої можливий мир в Україні

У розпочатій РФ війні в Україні досягнення миру можливе у "будь-який час", якщо російський президент-диктатор Володимир Путін виведе свої війська.

Коли можливий мир в Україні

Дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путіну просто потрібно припинити свою варварську кампанію і вивести війська, — наголосив очільник німецького уряду. Поширити

Під час розмови журналіст запитав Шольца, чи можливо закінчити або заморозити війну Російської Федерації проти України шляхом переговорів чи за допомогою посередників. Канцлер відповів, що завжди були ініціативи з посередництва для завершення або заморожування російсько-української війни.

Як приклад політик згадав переговори Москви і Києва одразу після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го.

Тоді переговори провалилися, оскільки Росія використала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для великого наступу. Тоді стало відомо про масові вбивства в Бучі та Ірпіні — неймовірні злочини проти прав людини, вчинені російськими збройними силами проти мирного населення. Це позбавило переговори будь-якої основи, — наголосив Шольц. Поширити

Крім того, німецький канцлер згадав зернову угоду, яку "в певний момент Путін скасував", а також дискусії про безпеку на захопленій Запорізькій АЕС чи про обмін полоненими.

Словаччина виступила за мирні перемовини між Україною та РФ

Очільник словацького Міністерства оборони Роберт Калиняк вважає, що війна в Україні не має військового вирішення і потребує мирних перемовин

Про це повідомляє Trend.

Як би не закінчився конфлікт, Україна завжди матиме кордони з Росією. Він не від'їжджає. Мирні зусилля — це те, що їй найбільше потрібно, — заявив Роберт Калиняк.

За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена, тому "потрібно починати говорити про мирні перемовини. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США".

Також зазначається, що заступниця голови комітету Національної ради з європейських справ Володимира Марцінкова вважає, що "в безпекових, економічних і політичних інтересах Словаччини, щоб країна продовжувала залишатися сусідом України, а не Росії, і щоб Україна постала як демократична та незалежна держава".

За її словами, плани президента Росії Путіна ширші, ніж просто захоплення України. Тому чим успішніша Україна, тим далі Росія від Словаччини.