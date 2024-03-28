Шольц назвал условие, при котором возможен мир в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Шольц назвал условие, при котором возможен мир в Украине

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В начавшейся РФ войне в Украине достижение мира возможно в "любое время", если российский президент-диктатор Владимир Путин выведет свои войска.

Когда возможен мир в Украине

Позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Путину просто нужно прекратить свою варварскую кампанию и вывести войска, — подчеркнул глава немецкого правительства.

В ходе разговора журналист спросил Шольца, возможно ли закончить или заморозить войну Российской Федерации против Украины путем переговоров или с помощью посредников. Канцлер ответил, что всегда были инициативы по посредничеству для завершения или замораживания российско-украинской войны.

В качестве примера политик вспомнил переговоры Москвы и Киева сразу после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го.

Тогда переговоры провалились, поскольку Россия использовала их лишь в качестве повода для одновременного опрокидывания своих войск на восток для большого наступления. Тогда стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене — невероятных преступлениях против прав человека, совершенных российскими вооруженными силами против мирного населения. Это лишило переговоры любого основания, — подчеркнул Шольц.

Кроме того, немецкий канцлер упомянул зерновое соглашение, которое "в определенный момент Путин упразднил", а также дискуссии о безопасности на захваченной Запорожской АЭС или об обмене пленными.

Словакия выступила за мирные переговоры между Украиной и РФ

Глава словацкого Министерства обороны Роберт Калиняк считает, что война в Украине не имеет военного решения и нуждается в мирных переговорах

Об этом сообщает Trend.

Как бы ни закончился конфликт, у Украины всегда будет граница с Россией. Он не уезжает. Мирные усилия — это то, что ей больше всего нужно, — заявил Роберт Калиняк.

По его словам, сейчас ситуация на фронте заморожена, поэтому нужно начинать говорить о мирных переговорах. К этому должны быть привлечены лидеры Евросоюза и США.

Также отмечается, что заместитель председателя комитета Национального совета по европейским делам Владимира Марцинкова считает, что "в интересах безопасности, экономических и политических Словакии, чтобы страна продолжала оставаться соседом Украины, а не России, и чтобы Украина предстала как демократическое и независимое государство".

По ее словам, планы президента России Путина шире, чем просто захват Украины. Поэтому чем успешнее Украина, тем дальше Россия от Словакии.

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