В начавшейся РФ войне в Украине достижение мира возможно в "любое время", если российский президент-диктатор Владимир Путин выведет свои войска.
Когда возможен мир в Украине
В ходе разговора журналист спросил Шольца, возможно ли закончить или заморозить войну Российской Федерации против Украины путем переговоров или с помощью посредников. Канцлер ответил, что всегда были инициативы по посредничеству для завершения или замораживания российско-украинской войны.
В качестве примера политик вспомнил переговоры Москвы и Киева сразу после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го.
Кроме того, немецкий канцлер упомянул зерновое соглашение, которое "в определенный момент Путин упразднил", а также дискуссии о безопасности на захваченной Запорожской АЭС или об обмене пленными.
Словакия выступила за мирные переговоры между Украиной и РФ
Глава словацкого Министерства обороны Роберт Калиняк считает, что война в Украине не имеет военного решения и нуждается в мирных переговорах
Об этом сообщает Trend.
Как бы ни закончился конфликт, у Украины всегда будет граница с Россией. Он не уезжает. Мирные усилия — это то, что ей больше всего нужно, — заявил Роберт Калиняк.
По его словам, сейчас ситуация на фронте заморожена, поэтому нужно начинать говорить о мирных переговорах. К этому должны быть привлечены лидеры Евросоюза и США.
Также отмечается, что заместитель председателя комитета Национального совета по европейским делам Владимира Марцинкова считает, что "в интересах безопасности, экономических и политических Словакии, чтобы страна продолжала оставаться соседом Украины, а не России, и чтобы Украина предстала как демократическое и независимое государство".
По ее словам, планы президента России Путина шире, чем просто захват Украины. Поэтому чем успешнее Украина, тем дальше Россия от Словакии.
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