Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в среду, 27 марта, проведет переговоры с главой аграрного министерства Польши Чеславом Секерским по блокированию польскими фермерами экспорта украинской агропродукции.

Что известно о переговорах Украины и Польши о кризисе на границе

Секерский отметилНапомним, что 27 марта в Польшу должна прибыть украинская делегация во главе с министром Сольским.

Запланировано совместное заседание правительства Украины и Польши.

Завтра мы встречаемся в необычной форме. Потому что кроме украинских и польских министров сельского хозяйства, заместителей министров, советников будут присутствовать представители ассоциаций производителей разных растений. Мы хотим, чтобы этот диалог спустился на уровень производителей, подчеркнул польский министр. Поделиться

Секерский подчеркнул, что переговоры с Украиной "будут сложны", поскольку наша страна хочет сохранения либерализации торговли с Евросоюзом.

Что известно о переговорах

По словам заместителя главы МИД Польши Анджея Шейны, во время встречи правительств Польши и Украины в четверг, 28 марта, в Варшаве страны должны подписать протокол разногласий.

Он отметил, что во время переговоров будут обсуждаться преимущественно военные и экономические вопросы.

Будут доминировать вопросы вооружений, экономические вопросы, в частности, сельского хозяйства и решение тех вопросов, которые все еще остаются актуальными, - подчеркнул Шейна. Поделиться

Как рассказал заместитель главы МИД Польши, на встрече также будут обсуждать вступление Украины в Европейский союз.

Вопросы, которые, по моему мнению, уже должны быть обсуждены – это вопрос вступления. Потому что Украина уже находится на продвинутом этапе переговоров и мы готовы помочь Украине в этом, - подчеркнул Шейна. Поделиться

Он заявил, что ошибкой предыдущего правительства в Польше был отказ от признания споров в отношениях между странами.

Надо будет честно сказать, где мы можем помочь, а где нужно составить протоколы разногласий. Наибольшей ошибкой правительства "Права и справедливости" было то, что он обманывал поляков и, наверное, самих себя, что не было проблем, например с сельскохозяйственной продукцией, - отметил польский чиновник. Поделиться

По его мнению, отношения с Украиной должны основываться на конкретных действиях, ведь важно, чтобы "произошла оттепель польско-украинских отношений, искренний разговор и переговоры".

Шейна также добавил, что во время встречи также нужно решить "определенные исторические вопросы" между Польшей и Украиной.