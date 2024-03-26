Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в среду, 27 марта, проведет переговоры с главой аграрного министерства Польши Чеславом Секерским по блокированию польскими фермерами экспорта украинской агропродукции.
Что известно о переговорах Украины и Польши о кризисе на границе
Секерский отметилНапомним, что 27 марта в Польшу должна прибыть украинская делегация во главе с министром Сольским.
Запланировано совместное заседание правительства Украины и Польши.
Секерский подчеркнул, что переговоры с Украиной "будут сложны", поскольку наша страна хочет сохранения либерализации торговли с Евросоюзом.
Что известно о переговорах
По словам заместителя главы МИД Польши Анджея Шейны, во время встречи правительств Польши и Украины в четверг, 28 марта, в Варшаве страны должны подписать протокол разногласий.
Он отметил, что во время переговоров будут обсуждаться преимущественно военные и экономические вопросы.
Как рассказал заместитель главы МИД Польши, на встрече также будут обсуждать вступление Украины в Европейский союз.
Он заявил, что ошибкой предыдущего правительства в Польше был отказ от признания споров в отношениях между странами.
По его мнению, отношения с Украиной должны основываться на конкретных действиях, ведь важно, чтобы "произошла оттепель польско-украинских отношений, искренний разговор и переговоры".
Шейна также добавил, что во время встречи также нужно решить "определенные исторические вопросы" между Польшей и Украиной.
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