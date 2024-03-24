Польша усилит воинскими подразделениями 4 воеводства на восточных границах

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна усилит присутствие своих войск на востоке государства. Речь идет о приграничных районах с Беларусью и Россией, а также Литвой и Украиной.

Польша усиливает границы

Польские военные подразделения передислоцируют на восточные границы.

Об этом сообщает польское агентство прессы PAP, ссылаясь на заявление главы оборонного ведомства страны, сделанное им во время съезда политического польского альянса "Третий путь".

Я хочу вас заверить в этом, потому что это наш смысл существования.

По его словам, увеличение присутствия польской армии произойдет в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Министр отметил, что на прошлой неделе состоялось заседание комитета по национальной безопасности, на котором, в частности, "обсуждали ситуацию на польско-белорусской границе, а также фиксацию увеличения количества попыток незаконного пересечения".

Он также заявил, что пограничную службу по охране границы поддерживают военные в рамках Подлясской военной оперативной группы. Подобные мероприятия планируются на 2025 год.

Рассказывая об увеличении военного присутствия на границе, Косиняк-Камыш добавил, что это будет "постоянное присутствие". Там также планируют возвести и обустроить новые хранилища для подразделений. Министр добавил, что соответствующие меры направлены на сдерживание "потенциальных вражеских нападений и атак". Поделиться

Почему Польша не сбила российскую ракету

Представители польского командования в комментарии RMF24 отметили, что заранее знали, что выпущенная преступной армией РФ ракета, которая утром 24 марта пролетела над Люблинщиной, вернется в Украину.

Украинская противовоздушная оборона знает, что большинство российских ракет прилетают с востока или севера; защитники менее склонны ждать нападения с запада. Поэтому Российская Федерация намеренно маневрирует своими ракетами таким образом, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине с запада, — отметил представитель оперативного командования Вооруженных сил подполковник Яцек Горышевский.

Он подчеркнул, что польским военным было известно, что ракета повернет в сторону Украины.