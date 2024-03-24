Представители командования Вооруженных сил Польши отметили, что не стали сбивать ракету преступной армии РФ, пересекшую воздушное пространство страны, поскольку знали, что она вернет в Украину.
Почему Польша не сбила российскую ракету, залетевшую на ее территорию
Представители польского командования в комментарии RMF24 отметили, что заранее знали, что выпущенная преступной армией РФ ракета, которая утром 24 марта пролетела над Люблинщиной, вернет в Украину.
Он подчеркнул, что польским военным было известно, что ракета повернет в сторону Украины.
Кто принимал решение
Горышевский добавил, что решение об отказе сбивать ракету было принято представителями Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
По словам подполковника Горышевского, попытка сбить ракету составляла бы больший риск для местных жителей.
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