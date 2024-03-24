В Польше объяснили реакцию на пересечение границы ракетой РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Польше объяснили реакцию на пересечение границы ракетой РФ

ракета
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Источник:  online.ua

Представители командования Вооруженных сил Польши отметили, что не стали сбивать ракету преступной армии РФ, пересекшую воздушное пространство страны, поскольку знали, что она вернет в Украину.

Почему Польша не сбила российскую ракету, залетевшую на ее территорию

Представители польского командования в комментарии RMF24 отметили, что заранее знали, что выпущенная преступной армией РФ ракета, которая утром 24 марта пролетела над Люблинщиной, вернет в Украину.

Украинская противовоздушная оборона знает, что большинство российских ракет прилетают с востока или севера; защитники менее склонны ждать нападения с запада. Поэтому Российская Федерация намеренно маневрирует своими ракетами таким образом, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине с запада, — отметил представитель оперативного командования Вооруженных сил подполковник Яцек Горышевский.

Он подчеркнул, что польским военным было известно, что ракета повернет в сторону Украины.

Кто принимал решение

Горышевский добавил, что решение об отказе сбивать ракету было принято представителями Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство, — подчеркнул представитель оперативного командования.

По словам подполковника Горышевского, попытка сбить ракету составляла бы больший риск для местных жителей.

Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов — боевая нагрузка. После того, как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию. Сюда же попадут и остатки эффектора, который использовался для сбивания самой ракеты, — объяснил Горишевский.

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