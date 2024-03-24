Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов — боевая нагрузка. После того, как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию. Сюда же попадут и остатки эффектора, который использовался для сбивания самой ракеты, — объяснил Горишевский.