Представники командування Збройних сил Польщі зазначили, що не стали збивати ракету злочинної армії РФ, яка перетнула повітряний простір країни, оскільки знали, що вона поверне в Україну.
Чому Польща не збила російську ракету, що залетіла на її територію
Представники польського командування у коментарі RMF24 зазначили, що заздалегідь знали, що випущена злочинною армією РФ ракета, яка вранці 24 березня пролетіла над Люблінщиною, поверне в Україну.
Він підкреслив, що польським військовим було відомо, що ракета поверне у бік України.
Хто приймав рішення
Горишевський додав, що рішення про відмову збивати ракету було прийняте представниками Оперативного командування Збройних сил Польщі.
За словами підполковника Горишевського, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.
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