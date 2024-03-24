У Польщі пояснили реакцію на перетин кордону ракетою РФ
Категорія
Події
Дата публікації

У Польщі пояснили реакцію на перетин кордону ракетою РФ

Ракета
Джерело:  online.ua

Представники командування Збройних сил Польщі зазначили, що не стали збивати ракету злочинної армії РФ, яка перетнула повітряний простір країни, оскільки знали, що вона поверне в Україну. 

Чому Польща не збила російську ракету, що залетіла на її територію

Представники польського командування у коментарі RMF24 зазначили, що заздалегідь знали, що випущена злочинною армією РФ ракета, яка вранці 24 березня пролетіла над Люблінщиною, поверне в Україну.

Українська протиповітряна оборона знає, що більшість російських ракет прилітає зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу. Тому Російська Федерація навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу, — зазначив речник Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцек Горишевський.

Він підкреслив, що польським військовим було відомо, що ракета поверне у бік України.

Хто приймав рішення

Горишевський додав, що рішення про відмову збивати ракету було прийняте представниками Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір, — наголосив речник Оперативного командування.

За словами підполковника Горишевського, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.

Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів — бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети, — пояснив Горішевський.

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