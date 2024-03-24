Чи могла Польща збити російську ракету, яка порушила їхній простір — відповідь Міноборони

У Польщі розповіли про деталі та наслідки порушення російською ракетою простору країни-члена НАТО.
Польща могла збити російську ракету, якби вона залетіла дал
Як повідомили в Мінобороні Польщі, російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Вона летіла на висоті 400 метрів та зі швидкістю 800 км/год.
Ракета залетіла вглиб Польщі на 1,5-2 км. Під час інциденту у повітря підняли дві пари винищувачів F-16 — два польські та два американські винищувачі.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш подякував США та Британії, які вирішили залишити системи протиповітряної і протиракетної оборони Sky Sabre у Польщі до кінця року.
Він також наголосив, що сьогоднішній інцидент показує важливість підтримки України.
Ракета РФ порушила кордони Польщі 24 березня
Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомляє, що 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальньої дії Російської Федерації.
Метою завданих ударів були населені пункти, розташовані на заході України.
Це вже не перший подібний випадок з порушенням російською ракетою повітряного простору країни-члена НАТО.
У ніч на 24 березня Сили ППО збили 18 з 29-ти крилатих ракет та 25 з 28-ми ударних БпЛА, якими росіяни атакували Україну.
У Києві уламки забитих ракет впали у Деснянському районі — на територію лісових насаджень, у Шевченківському — у паркову зону та на територію житлової забудови. Пошкоджений фасад багатоповерхівки.
У Львівській області дрони атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.
У Кривому Розі через падіння уламків пошкоджені тепломережі та лінія електропередач. У місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів і 3 тисячі будинків, де мешкають 76 тисяч людей.
У Нікопольському районі на Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у місті та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили.
На Одещині завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі.
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