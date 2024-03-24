Чи могла Польща збити російську ракету, яка порушила їхній простір — відповідь Міноборони
Категорія
Світ
Дата публікації

Чи могла Польща збити російську ракету, яка порушила їхній простір — відповідь Міноборони

ракета
Джерело:  wiadomosci.wp.pl

У Польщі розповіли про деталі та наслідки порушення російською ракетою простору країни-члена НАТО.

Польща могла збити російську ракету, якби вона залетіла дал

Як повідомили в Мінобороні Польщі, російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Вона летіла на висоті 400 метрів та зі швидкістю 800 км/год.

Ракета залетіла вглиб Польщі на 1,5-2 км. Під час інциденту у повітря підняли дві пари винищувачів F-16 — два польські та два американські винищувачі.

Зенітно-ракетна оборона, чергові пари F16 (польська та американська) встигли б збити об’єкт. Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об’єкт, якби він пішов глибше та загрожував, — сказав радник міністра оборони Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш подякував США та Британії, які вирішили залишити системи протиповітряної і протиракетної оборони Sky Sabre у Польщі до кінця року.

Він також наголосив, що сьогоднішній інцидент показує важливість підтримки України.

Ракета РФ порушила кордони Польщі 24 березня

Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомляє, що 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальньої дії Російської Федерації.

Метою завданих ударів були населені пункти, розташовані на заході України.

Це вже не перший подібний випадок з порушенням російською ракетою повітряного простору країни-члена НАТО.

У ніч на 24 березня Сили ППО збили 18 з 29-ти крилатих ракет та 25 з 28-ми ударних БпЛА, якими росіяни атакували Україну.

  • У Києві уламки забитих ракет впали у Деснянському районі — на територію лісових насаджень, у Шевченківському — у паркову зону та на територію житлової забудови. Пошкоджений фасад багатоповерхівки.

  • У Львівській області дрони атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.

  • У Кривому Розі через падіння уламків пошкоджені тепломережі та лінія електропередач. У місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів і 3 тисячі будинків, де мешкають 76 тисяч людей.

  • У Нікопольському районі на Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у місті та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили.

  • На Одещині завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів під час атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі під час атаки по Україні
Ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ підняла у повітря 4 МіГ-31К. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
Повітряні Сили ЗСУ
Повітряна тривога

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?