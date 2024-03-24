Могла ли Польша сбить нарушившую их пространство российскую ракету — ответ Минобороны
Категория
Мир
Дата публикации

Могла ли Польша сбить нарушившую их пространство российскую ракету — ответ Минобороны

ракета
Читати українською
Источник:  wiadomosci.wp.pl

В Польше рассказали о деталях и последствиях нарушения российской ракетой пространства страны-члена НАТО.

Польша могла сбить российскую ракету, если бы она залетела.

Как сообщили в Минобороне Польши, российская ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Она летела на высоте 400 метров и со скоростью 800 км/ч.

Ракета залетела в глубь Польши на 1,5-2 км. Во время инцидента в воздух подняли две пары истребителей F-16 — два польских и два американских истребителя.

Зенитно-ракетная оборона, очередная пара F16 (польская и американская) успели бы сбить объект. Эффекты, то есть ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он пошел глубже и угрожал, - сказал советник министра обороны Польши.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш поблагодарил США и Британию, которые решили покинуть систему противовоздушной и противоракетной обороны Sky Sabre в Польше до конца года.

Он также подчеркнул, что нынешний инцидент показывает важность поддержки Украины.

Ракета РФ нарушила границы Польши 24 марта

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщает, что 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации.

Целью нанесенных ударов были населенные пункты, расположенные на западе Украины.

Это уже не первый подобный случай с нарушением российской ракетой воздушного пространства страны-члена НАТО.

В ночь на 24 марта Силы ПВО сбили 18 из 29 крылатых ракет и 25 из 28 ударных БпЛА, которыми россияне атаковали Украину.

  • В Киеве обломки забитых ракет упали в Деснянском районе – на территорию лесных насаждений, в Шевченковском – в парковую зону и на территорию жилой застройки. Поврежден фасад многоэтажки.

  • Во Львовской области дроны атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар.

  • В Кривом Роге из-за падения обломков повреждены теплосети и линия электропередач. В городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений и 3 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек.

  • В Никопольском районе на Днепропетровщине обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысяч абонентов в городе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновлено.

  • В Одесской области нанесены повреждения припортовой инфраструктуре.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов во время атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Российская крылатая ракета залетела на территорию Польши во время атаки по Украине
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ подняла в воздух 4 МиГ-31К. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
Воздушные Силы ВСУ
воздушная тревога

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?