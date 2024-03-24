Могла ли Польша сбить нарушившую их пространство российскую ракету — ответ Минобороны

В Польше рассказали о деталях и последствиях нарушения российской ракетой пространства страны-члена НАТО.

Польша могла сбить российскую ракету, если бы она залетела.

Как сообщили в Минобороне Польши, российская ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Она летела на высоте 400 метров и со скоростью 800 км/ч.

Ракета залетела в глубь Польши на 1,5-2 км. Во время инцидента в воздух подняли две пары истребителей F-16 — два польских и два американских истребителя.

Зенитно-ракетная оборона, очередная пара F16 (польская и американская) успели бы сбить объект. Эффекты, то есть ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он пошел глубже и угрожал, - сказал советник министра обороны Польши. Поделиться

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш поблагодарил США и Британию, которые решили покинуть систему противовоздушной и противоракетной обороны Sky Sabre в Польше до конца года.

Он также подчеркнул, что нынешний инцидент показывает важность поддержки Украины.

Ракета РФ нарушила границы Польши 24 марта

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщает, что 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации.

Целью нанесенных ударов были населенные пункты, расположенные на западе Украины.

Это уже не первый подобный случай с нарушением российской ракетой воздушного пространства страны-члена НАТО.

❗ Informujemy, że 24 marca br. o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych dzisiejszej nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Celem wykonywanych uderzeń były miejscowości znajdujące się… pic.twitter.com/FQbGqs2KEw — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024

В ночь на 24 марта Силы ПВО сбили 18 из 29 крылатых ракет и 25 из 28 ударных БпЛА, которыми россияне атаковали Украину.