Могла ли Польша сбить нарушившую их пространство российскую ракету — ответ Минобороны

В Польше рассказали о деталях и последствиях нарушения российской ракетой пространства страны-члена НАТО.
Польша могла сбить российскую ракету, если бы она залетела.
Как сообщили в Минобороне Польши, российская ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Она летела на высоте 400 метров и со скоростью 800 км/ч.
Ракета залетела в глубь Польши на 1,5-2 км. Во время инцидента в воздух подняли две пары истребителей F-16 — два польских и два американских истребителя.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш поблагодарил США и Британию, которые решили покинуть систему противовоздушной и противоракетной обороны Sky Sabre в Польше до конца года.
Он также подчеркнул, что нынешний инцидент показывает важность поддержки Украины.
Ракета РФ нарушила границы Польши 24 марта
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщает, что 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации.
Целью нанесенных ударов были населенные пункты, расположенные на западе Украины.
Это уже не первый подобный случай с нарушением российской ракетой воздушного пространства страны-члена НАТО.
В ночь на 24 марта Силы ПВО сбили 18 из 29 крылатых ракет и 25 из 28 ударных БпЛА, которыми россияне атаковали Украину.
В Киеве обломки забитых ракет упали в Деснянском районе – на территорию лесных насаждений, в Шевченковском – в парковую зону и на территорию жилой застройки. Поврежден фасад многоэтажки.
Во Львовской области дроны атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар.
В Кривом Роге из-за падения обломков повреждены теплосети и линия электропередач. В городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений и 3 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек.
В Никопольском районе на Днепропетровщине обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысяч абонентов в городе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновлено.
В Одесской области нанесены повреждения припортовой инфраструктуре.
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