Польща вимагатиме від РФ пояснень через проліт ракети
Категорія
Політика
Дата публікації

Польща вимагатиме від РФ пояснень через проліт ракети

Польща
Джерело:  МЗС Польщі

Варшава буде вимагатиме від Росії пояснень через проліт ракети над своїм повітряним простором зранку 24 березня під час масованої атаки на Україну.

Заява Польщі через проліт російської ракети

У МЗС Польщі зазначили, що вимагатимуть від РФ пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни.

Перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні авіаатаки на жителів і територію України, припинити війну і вирішити внутрішні проблеми країни.

Там висловили співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім близьким.

У заяві зазначено, що Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів.

Проліт російської ракети над Польщею

Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівер повідомив, що його країна повідомила союзникам по НАТО про інцидент. Також ситуації обговорили з з главою Міноборони Польщі.

У ніч на 24 березня РФ завдала масованої ракетної атаки по Україні. Польща підіймала в небо військову авіацію.

Зранку у Польщі повідомили, що російська ракета залетіла в польський повітряний простір і пробула там 39 секунд. За нею спостерігали радіолокаційні системи.

Заданими Міноборони Польщі, ракета залетіла вглиб Польщі на 1,5-2 км та летіла на висоті 400 метрів та зі швидкістю 800 км/год.

Зенітно-ракетна оборона, чергові пари F16 (польська та американська) встигли б збити об’єкт. Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об’єкт, якби він пішов глибше та загрожував, — сказав радник міністра оборони Польщі.

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