Польша потребует от РФ объяснений из-за пролета ракеты
Категория
Политика
Дата публикации

Польша потребует от РФ объяснений из-за пролета ракеты

Польша
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Источник:  МИД Польши

Варшава потребует от России объяснений из-за пролета ракеты над своим воздушным пространством утром 24 марта во время массированной атаки на Украину.

Заявление Польши из-за пролета российской ракеты

В МИД Польши отметили, что потребуют от РФ объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны.

Прежде всего мы призываем Российскую Федерацию прекратить террористические авиаатаки на жителей и территорию Украины, прекратить войну и решить внутренние проблемы страны.

Там выразили соболезнования жертвам российских бомбардировок и их близким.

В заявлении говорится, что Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра своих границ.

Пролет российской ракеты над Польшей

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивер сообщил, что его страна сообщила союзникам по НАТО об инциденте. Также ситуации обсудили с главой Минобороны Польши.

В ночь на 24 марта РФ нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Польша поднимала в небо военную авиацию.

Утром в Польше сообщили, что российская ракета залетела в польское воздушное пространство и пробыла там 39 секунд. За ней наблюдали радиолокационные системы.

По данным Минобороны Польши, ракета залетела в глубь Польши на 1,5-2 км и летела на высоте 400 метров и со скоростью 800 км/ч.

Зенитно-ракетная оборона, очередная пара F16 (польская и американская) успели бы сбить объект. Эффекты, то есть ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он пошел глубже и угрожал, - сказал советник министра обороны Польши.

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