Польша потребует от РФ объяснений из-за пролета ракеты

Варшава потребует от России объяснений из-за пролета ракеты над своим воздушным пространством утром 24 марта во время массированной атаки на Украину.
Заявление Польши из-за пролета российской ракеты
В МИД Польши отметили, что потребуют от РФ объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны.
Там выразили соболезнования жертвам российских бомбардировок и их близким.
В заявлении говорится, что Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра своих границ.
Пролет российской ракеты над Польшей
Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивер сообщил, что его страна сообщила союзникам по НАТО об инциденте. Также ситуации обсудили с главой Минобороны Польши.
В ночь на 24 марта РФ нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Польша поднимала в небо военную авиацию.
Утром в Польше сообщили, что российская ракета залетела в польское воздушное пространство и пробыла там 39 секунд. За ней наблюдали радиолокационные системы.
По данным Минобороны Польши, ракета залетела в глубь Польши на 1,5-2 км и летела на высоте 400 метров и со скоростью 800 км/ч.
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