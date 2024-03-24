Польша потребует от РФ объяснений из-за пролета ракеты

Варшава потребует от России объяснений из-за пролета ракеты над своим воздушным пространством утром 24 марта во время массированной атаки на Украину.

Заявление Польши из-за пролета российской ракеты

В МИД Польши отметили, что потребуют от РФ объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны.

Прежде всего мы призываем Российскую Федерацию прекратить террористические авиаатаки на жителей и территорию Украины, прекратить войну и решить внутренние проблемы страны. Поделиться

Там выразили соболезнования жертвам российских бомбардировок и их близким.

В заявлении говорится, что Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра своих границ.

Polska będzie się domagać wyjaśnień od Rosji w związku z kolejnym naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju.



Przede wszystkim zaś wzywamy Federację Rosyjską do zaprzestania terrorystycznych ataków z powietrza na mieszkańców i terytorium Ukrainy.https://t.co/Gu1DRxVn2u — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 24, 2024

Пролет российской ракеты над Польшей

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивер сообщил, что его страна сообщила союзникам по НАТО об инциденте. Также ситуации обсудили с главой Минобороны Польши.

В ночь на 24 марта РФ нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Польша поднимала в небо военную авиацию.

Утром в Польше сообщили, что российская ракета залетела в польское воздушное пространство и пробыла там 39 секунд. За ней наблюдали радиолокационные системы.

По данным Минобороны Польши, ракета залетела в глубь Польши на 1,5-2 км и летела на высоте 400 метров и со скоростью 800 км/ч.