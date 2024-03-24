Польські фермери заблокували рух вантажівок з України на двох пунктах пропуску

Рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску “Ягодин” і “Рава-Руська” повністю заблокований польськими протестувальниками.

На двох пунктах пропуску повністю заблокований рух вантажівок у бік Польщі

Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, на кордоні з Польщею блокуються напрямки "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська". На двох останніх польські фермери взагалі не пропускають вантажні авто, які їдуть з України у Польщу.

За останній період там фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України. На цих напрямках сукупно перебувають в черзі близько 500 вантажівок.

Як зазначив Демченко, у розблокованих КПП на польському кордоні теж є черги, але рух вантажівок не блокується. Також спостерігаються черги у пунктах на кордоні з іншими країнами.

Ми маємо черги по трьох напрямках — Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Зокрема, по напрямку пункту пропуску "Ужгород", це кордон зі Словаччиною, станом на ранок — це десь 300 вантажівок очікують у черзі. Андрій Демченко Речник Державної прикордонної служби України

За його словами, близько 800 вантажівок стоять у черзі у пункті пропуску "Тиса" на кордоні на території Угорщини. Напроти пункту пропуску "Порубне" близько 400 вантажівок очікують в'їзду з території Румунії до України..

Тут ми бачимо збільшення черг саме з початком блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною, оскільки досить складно перетнути кордон з Польщею, — сказав він. Поширити

Що відомо про блокаду кордону

У лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.