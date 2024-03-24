Польські фермери заблокували рух вантажівок з України на двох пунктах пропуску

Рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску “Ягодин” і “Рава-Руська” повністю заблокований польськими протестувальниками.
На двох пунктах пропуску повністю заблокований рух вантажівок у бік Польщі
Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, на кордоні з Польщею блокуються напрямки "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська". На двох останніх польські фермери взагалі не пропускають вантажні авто, які їдуть з України у Польщу.
За останній період там фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України. На цих напрямках сукупно перебувають в черзі близько 500 вантажівок.
Як зазначив Демченко, у розблокованих КПП на польському кордоні теж є черги, але рух вантажівок не блокується. Також спостерігаються черги у пунктах на кордоні з іншими країнами.
За його словами, близько 800 вантажівок стоять у черзі у пункті пропуску "Тиса" на кордоні на території Угорщини. Напроти пункту пропуску "Порубне" близько 400 вантажівок очікують в'їзду з території Румунії до України..
Що відомо про блокаду кордону
У лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.
Проте нещодавно розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, 21 березня припинилася блокада КПП "Зосин-Устилуг". Рух вантажівок як на в'їзд, так і на виїзд з України відновився.
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