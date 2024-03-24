Польські фермери заблокували рух вантажівок з України на двох пунктах пропуску
Категорія
Україна
Дата публікації

Польські фермери заблокували рух вантажівок з України на двох пунктах пропуску

вантажівка
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску “Ягодин” і “Рава-Руська” повністю заблокований польськими протестувальниками.

На двох пунктах пропуску повністю заблокований рух вантажівок у бік Польщі

Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, на кордоні з Польщею блокуються напрямки "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська". На двох останніх польські фермери взагалі не пропускають вантажні авто, які їдуть з України у Польщу.

За останній період там фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України. На цих напрямках сукупно перебувають в черзі близько 500 вантажівок.

Як зазначив Демченко, у розблокованих КПП на польському кордоні теж є черги, але рух вантажівок не блокується. Також спостерігаються черги у пунктах на кордоні з іншими країнами.

Ми маємо черги по трьох напрямках — Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Зокрема, по напрямку пункту пропуску "Ужгород", це кордон зі Словаччиною, станом на ранок — це десь 300 вантажівок очікують у черзі.

Андрій Демченко

Андрій Демченко

Речник Державної прикордонної служби України

За його словами, близько 800 вантажівок стоять у черзі у пункті пропуску "Тиса" на кордоні на території Угорщини. Напроти пункту пропуску "Порубне" близько 400 вантажівок очікують в'їзду з території Румунії до України..

Тут ми бачимо збільшення черг саме з початком блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною, оскільки досить складно перетнути кордон з Польщею, — сказав він.

Що відомо про блокаду кордону

У лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

Проте нещодавно розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, 21 березня припинилася блокада КПП "Зосин-Устилуг". Рух вантажівок як на в'їзд, так і на виїзд з України відновився.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща домовилась із фермерами про обмеження транзиту агропродукції з України
протести польських фермерів
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польські фермери заблокували рух автобусів через ПП "Медика"
ДПСУ
Кордон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польські фермери тимчасово розблокують пункт пропуску на кордоні з Україною
Державна митна служба України
Страйк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?