Польські фермери тимчасово розблокують пункт пропуску на кордоні з Україною

Страйк польських фермерів тимчасово припиниться на ПП “Зосин”

Ввечері 21 березня планується тимчасове припинення поляками протесту перед пунктом пропуску "Зосин". Відтак рух здійснюватиметься без ускладнень

Про це повідомили у Державній митній службі.

За інформацією польської сторони, сьогодні з 20:00 тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин".

На польському кордоні планується розблокування п/п "Зосин-Устилуг". Рух буде здійснюватися без ускладнень.

Розблокування руху автобусів на ПП "Медика"

Ввечері 20 березня польські протестувальники розблокували рух пасажирських автобусів через ПП "Медика" в обох напрямках.

У ДПСУ повідомили, що у пункті пропуску «Шегині-Медика» відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів у обох напрямках.

Водночас рух для вантажівок обмежено. Поширити

Раніше стало відомо, що польські фермери 20 березня заблокували вантажівок і автобусів на ПП "Медика — Шегині" орієнтовно до 20:00. Водночас, за даними прикордонників, учасники акцій протесту не пропускали і легкові автомобілі, однак ті мали можливість об’їхати протест.

Блокування руху розпочалося близько 11:10. Його організатори планували пропускати по одному автобусу на дві години як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.