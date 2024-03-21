Польські фермери тимчасово розблокують пункт пропуску на кордоні з Україною

Страйкувальники у Польщі розблокують пропускний пункт "Зосин-Устилуг".
Страйк польських фермерів тимчасово припиниться на ПП “Зосин”
Ввечері 21 березня планується тимчасове припинення поляками протесту перед пунктом пропуску "Зосин". Відтак рух здійснюватиметься без ускладнень
Про це повідомили у Державній митній службі.
За інформацією польської сторони, сьогодні з 20:00 тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин".
На польському кордоні планується розблокування п/п "Зосин-Устилуг". Рух буде здійснюватися без ускладнень.
Розблокування руху автобусів на ПП "Медика"
Ввечері 20 березня польські протестувальники розблокували рух пасажирських автобусів через ПП "Медика" в обох напрямках.
У ДПСУ повідомили, що у пункті пропуску «Шегині-Медика» відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів у обох напрямках.
Раніше стало відомо, що польські фермери 20 березня заблокували вантажівок і автобусів на ПП "Медика — Шегині" орієнтовно до 20:00. Водночас, за даними прикордонників, учасники акцій протесту не пропускали і легкові автомобілі, однак ті мали можливість об’їхати протест.
Блокування руху розпочалося близько 11:10. Його організатори планували пропускати по одному автобусу на дві години як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.
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