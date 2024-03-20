Польські фермери заблокували рух автобусів через ПП "Медика"

Польські фермери 20 березня заблокували вантажівок і автобусів на ПП "Медика – Шегині" орієнтовно до 20:00.
Перекриття руху автобусів на ПП "Медика — Шегині"
У ДПСУ повідомили, що таку інформацію отримали від польских прикордонників.
До 20:00 пропуск вантажівок і автобусів на ПП "Медика — Шегині" буде повністю призупинено.
Водночас, за даними прикордонників, учасники акцій протесту не пропускатимуть і легкові автомобілі.
Однак для даної категорії транспорту на суміжній стороні є можливість об’їзду мітингувальників.
Перевізників та громадян, які планують поїздку через цей напрямок на українсько-польському кордоні, просять врахувати дану інформацію.
Перед цим стало відомо, що обмеження руху автобусів розпочалося 20 березня близько 11:10. Його організатори планують пропускати по одному автобусу на дві години як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.
Як довго протестувальники планують перешкоджати руху автобусів, невідомо.
Протести фермерів: що відомо
20 березня у Польщі проходить загальнонаціональний протест фермерів. Вони заблокували сільськогосподарською технікою низку доріг, що ведуть до великих міст, та швидкісних автотрас, зокрема і на під'їздах до прикордонних переходів з сусідніми країнами.
Заплановано 580 протестів за участю 70 тис фермерів.
Водночас на українському кордоні протести фермерів тривають вже кілька місяців.
Вимоги польских фермерів: скасування або послаблення обмежень, накладених "Зеленою угодою" ЄС, для боротьби зі змінами клімату, і повернення митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які ЄС скасував після початку повномасштабної війни.
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