Боррель вимагає негайного розблокування українського кордону

З такою заявою дипломат виступив під час брифінгу в Брюсселі за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС.

Представник влади блоку наполягає на тому, що кордон з Україною необхідно розблокувати.

Стосовно блокування кордону. Так, ми про це знаємо, уважно стежимо за цими подіями. Звісно, кордон має бути розблокований. Жозеп Боррель Шеф європейської дипломатії

За словами європейського дипломата, попри те, які причини озвучують організатори протестів, наявну проблему можна вирішити іншим шляхом.

Жозеп Боррель наголошує, що Європейський союз обов’язково має мати вільний транзит між Україною та ЄС для військових та цивільних цілей.

Я розумію, можуть бути занепокоєння. Але шлях розв’язання не має підривати транзит між Україною і Польщею у цей критичний момент, — підкреслив шеф дипломатії ЄС. Поширити

Україна продовжує втрачати мільярди через польську блокаду

За попередніми оцінками, 6,5 мільярдів гривень надходжень від митниці втратить у березні Україна через польську блокаду.

Що важливо розуміти, це півтори повністю забезпечені всім бригади.

Не можна також не згадати про те, що 20 березня проходить наймасштабніша акція протесту у Польщі.

Йдеться про майже 600 протестів по всій країні. Блокується і кордон з Україною, а на ПП «Медика-Шегині» блокують навіть автобуси.