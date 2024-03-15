Німеччина, Франція та Польща домовились не відправляти війська в Україну
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Німеччина, Франція та Польща домовились не відправляти війська в Україну

Макрон, Шольц та Туск
Джерело:  Радіо Свобода

Лідери Франції, Німеччини та Польщі, президент Емманюель Макрон, канцлер Олаф Шольц та прем'єр-міністр Дональд Туск домовились про посилення підтримки України, однак відмовились відправляти власних військових для підтримки Києва.

Домовились “не ініціювати ескалацію”

Шольц, Макрон та Туск у спільній заяві пообіцяли зробити все можливе, аби не допустити перемоги РФ у розв’язаній війні проти України, однак відмовились відправляти власних військових на підтримку Києва.

Зазначається, що під час зустрічі у форматі так званого "Веймарського трикутника" Макрон жодним чином не висловлювався стосовно власної пропозиції щодо відправки військ в Україну.

Що Макрон, Шольц та Туск заявили стосовно підтримки України

При цьому французький лідер заявив про узгодження позиції щодо відмови ініціювати ескалацію.

Ми будемо робити все необхідне стільки, скільки потрібно, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ, скільки знадобиться і, як і з першого дня, не ініціюватимемо жодної ескалації. Але наша рішучість жорстка. Це також передбачає нашу єдність, і тому ми ухвалили рішення щодо кількох ініціатив, працюючи втрьох над дуже конкретними речами, — зазначив Макрон.

Зі свого боку канцлер Олаф Шольц наголосив на необхідності подальшої підтримки України.

Ясно одне: ми підтримуємо Україну. Також зрозуміло, що ми не воюємо з Росією. Нашою спільною метою є і залишається забезпечення того, щоб Україна могла ефективно захищатися від російської агресії. Німеччина, Франція та Польща віддані цьому разом зі своїми союзниками та партнерами в Європі та по той бік Атлантики. І ми не відмовимося від своїх зобов’язань, — зазначив Шольц.

Глава польского уряду Дональд Туск також підкреслив, що допомога для України має має бути негайною і якомога більшою, аби ситуація Україна найближчим часом не погіршилася, а покращилася.

Ми маємо ідентичні погляди щодо оцінки того, хто несе повну відповідальність за ескалацію напруги, хто несе відповідальність за трагічні події в Україні, хто є агресором і хто заслуговує на нашу беззастережну підтримку, — наголосив Туск.

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