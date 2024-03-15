Германия, Франция и Польша договорились не отправлять войска в Украину
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Германия, Франция и Польша договорились не отправлять войска в Украину

Макрон, Шольц и Туск
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Источник:  Радио Свобода

Лидеры Франции, Германии и Польши, президент Эмманюэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Дональд Туск договорились об усилении поддержки Украины, однако отказались отправлять своих военных для поддержки Киева.

Договорились "не инициировать эскалацию"

Шольц, Макрон и Туск в совместном заявлении пообещали сделать все возможное, чтобы не допустить побед РФ в развязанной войне против Украины, однако отказались отправлять собственных военных в поддержку Киева.

Отмечается, что во время встречи в формате так называемого "Веймарского треугольника" Макрон никоим образом не высказывался по поводу собственного предложения по отправке войск в Украину.

Что Макрон, Шольц и Туск заявили о поддержке Украины

При этом французский лидер заявил о согласовании позиции по отказу инициировать эскалацию.

Мы будем делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ, сколько понадобится и, как и с первого дня, не будем инициировать эскалацию. Но наша решимость жесткая. Это также подразумевает наше единство, и поэтому мы приняли решение по нескольким инициативам, работая втроем над очень конкретными вещами, — отметил Макрон.

Со своей стороны канцлер Олаф Шольц отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Ясно одно: мы поддерживаем Украину. Также ясно, что мы не воюем с Россией. Наша общая цель – и остается обеспечение того, чтобы Украина могла эффективно защищаться от российской агрессии. Германия, Франция и Польша преданы этому вместе со своими союзниками и партнерами в Европе и по другую сторону Атлантики. И мы не откажемся от своих обязательств, – отметил Шольц.

Глава польского правительства Дональд Туск также подчеркнул, что помощь для Украины должна быть немедленной и как можно больше, чтобы ситуация Украина в ближайшее время не ухудшилась, а улучшилась.

У нас есть идентичные взгляды на оценку того, кто несет полную ответственность за эскалацию напряжения, кто несет ответственность за трагические события в Украине, кто является агрессором и кто заслуживает нашей безоговорочной поддержки, — подчеркнул Туск.

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