Лидеры Франции, Германии и Польши, президент Эмманюэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Дональд Туск договорились об усилении поддержки Украины, однако отказались отправлять своих военных для поддержки Киева.
Договорились "не инициировать эскалацию"
Шольц, Макрон и Туск в совместном заявлении пообещали сделать все возможное, чтобы не допустить побед РФ в развязанной войне против Украины, однако отказались отправлять собственных военных в поддержку Киева.
Отмечается, что во время встречи в формате так называемого "Веймарского треугольника" Макрон никоим образом не высказывался по поводу собственного предложения по отправке войск в Украину.
Что Макрон, Шольц и Туск заявили о поддержке Украины
При этом французский лидер заявил о согласовании позиции по отказу инициировать эскалацию.
Со своей стороны канцлер Олаф Шольц отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины.
Глава польского правительства Дональд Туск также подчеркнул, что помощь для Украины должна быть немедленной и как можно больше, чтобы ситуация Украина в ближайшее время не ухудшилась, а улучшилась.
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