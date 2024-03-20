Власти ЕС выдвинули бескомпромиссное требование польским протестующим
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Власти ЕС выдвинули бескомпромиссное требование польским протестующим

Еврокомиссия
Жозеп Боррель
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Как заявил 20 марта шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель, польские протестующие должны немедленно разблокировать украинскую границу.

Боррель требует немедленного разблокирования украинской границы

С таким заявлением дипломат выступил на брифинге в Брюсселе по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС.

Представитель власти блока настаивает на том, что границу с Украиной нужно разблокировать.

Что касается блокировки границы. Да, мы об этом знаем, внимательно следим за этими событиями. Конечно, граница должна быть разблокирована.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Шеф европейской дипломатии

По словам европейского дипломата, несмотря на то, какие причины озвучивают организаторы протестов, существующую проблему можно решить другим путем.

Жозеп Боррель подчеркивает, что у Европейского союза обязательно должен быть свободный транзит между Украиной и ЕС для военных и гражданских целей.

Я понимаю, что могут быть беспокойства. Но путь решения не должен подрывать транзит между Украиной и Польшей в этот критический момент, – подчеркнул шеф дипломатии ЕС.

Украина продолжает терять миллиарды из-за польской блокады

По предварительным оценкам, 6,5 миллиарда гривен поступлений от таможни потеряет в марте Украина из-за польской блокады.

Что важно понимать, это полторы полностью обеспеченные для всех бригады.

Нельзя также не упомянуть о том, что 20 марта проходит самая масштабная акция протеста в Польше.

Речь идет о почти 600 протестах по всей стране. Блокируется и граница с Украиной, а на ЧП "Медика-Шегини" блокируют даже автобусы.

Протесты в Польше
Протесты в Польше (Фото: скриншот)

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