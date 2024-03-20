Как заявил 20 марта шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель, польские протестующие должны немедленно разблокировать украинскую границу.
Боррель требует немедленного разблокирования украинской границы
С таким заявлением дипломат выступил на брифинге в Брюсселе по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС.
Представитель власти блока настаивает на том, что границу с Украиной нужно разблокировать.
По словам европейского дипломата, несмотря на то, какие причины озвучивают организаторы протестов, существующую проблему можно решить другим путем.
Жозеп Боррель подчеркивает, что у Европейского союза обязательно должен быть свободный транзит между Украиной и ЕС для военных и гражданских целей.
Украина продолжает терять миллиарды из-за польской блокады
По предварительным оценкам, 6,5 миллиарда гривен поступлений от таможни потеряет в марте Украина из-за польской блокады.
Что важно понимать, это полторы полностью обеспеченные для всех бригады.
Нельзя также не упомянуть о том, что 20 марта проходит самая масштабная акция протеста в Польше.
Речь идет о почти 600 протестах по всей стране. Блокируется и граница с Украиной, а на ЧП "Медика-Шегини" блокируют даже автобусы.
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