Польша договорилась с фермерами об ограничении транзита агропродукции из Украины
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Польша договорилась с фермерами об ограничении транзита агропродукции из Украины

Протесты польських фермеров
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Власти Польши подписали соглашение с местными фермерами о временном закрытии границы для транзита агропродукции из Украины.

Что известно о соглашении польских властей и фермеров об ограничении экспорта агропродукции из Украины

Отмечается, что документ, также гарантирующий польским фермерам дотации от власти на каждую тонну зерна, был подписан представителями протеста и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и госсекретарем министерства Михалом Колодзейчаком.

Документом продолжается запрет на экспорт агропродукции из Украины, действующий с середины сентября прошлого года.

В частности, речь идет о запрете на экспорт пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника.

Кроме того, Секерский планирует обратиться в Совет министров с инициативой запретить транзит этих категорий агропродукции по территории Польши с 1 апреля этого года.

Обе стороны в подписанном документе также считают необходимым разработать детальные правила торговли агропродовольственными товарами между Польшей и Украиной, но подчеркивают, что сложная ситуация в сельском хозяйстве является результатом агрессии России против Киева.

Представители фермеров в соглашении декларируют поддержку правительством своей страны изменений в "Зеленое соглашение".

Речь идет прежде всего о замене обязательного перевода на добровольную экосхему и упрощение других правил для фермеров.

Что известно о позиции ЕС и Украины

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Европарламент и Евросовет предварительно согласовали продление до июня 2025 ввоз украинских товаров без пошлин и квот.

Он отметил, что соответствующие договоренности должны быть приняты уже в апреле.

В среду, 19 марта, Европарламент и Европейский совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины на фоне агрессивной войны России.

Как отметил Шмигаль, этот "экономический безвиз" позволит Украине сохранить динамику экспорта, поддержать украинских производителей и укрепить фундамент для дальнейшей интеграции в Единый рынок ЕС.

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