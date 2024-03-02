Кому выгоден конфликт Украины и Польши — объяснение бойца подразделения ГУР «Артан»
Категория
Украина
Дата публикации

Кому выгоден конфликт Украины и Польши — объяснение бойца подразделения ГУР «Артан»

протест
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Боец "Махно" из подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" заявил, что конфликт Польши и Украины играет на руку РФ.

Кому выгоден конфликт Украины и Польши

Спецназначен убежден, что блокирование украинско-польской границы под видом социальных и экономических проблем препятствует большей поставке оружия в Украину.

Сейчас переломные моменты происходят на фронте и недостаток оружия у нас сейчас — основная проблема. И когда перекрывается граница, когда оружие уже идет, но перекрывается граница. В данном случае наибольшую роль здесь играет Польша. Что полякам можно сказать? Пусть обратятся к своей истории.

Действительно, говорит «Махно», Украина и Польша являются родственными народами, имеющими общую историю. Боец советует прочесть книгу польского писателя Генрика Сенкевича «Огнем и мечом», где описываются события XVII века времен Богдана Хмельницкого.

Махно убежден, что когда поляки и украинцы между собой спорили и воевали, в результате выигрывала Москва.

Если поляки сейчас так и действия будут совершать, пусть они не забывают, что Путин здесь не остановится. У россиян это в крови есть. И то, что они делали раньше, они хотят повторить. Они хотят делать постоянные исторические реванши.

«Махно»

«Махно»

боец "Артана"

Почему протестуют польские фермеры

Польские фермеры 9 февраля приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

Фермеры блокируют движение по шести направлениям — это пункты пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец».

Аграрии протестуют из-за якобы наплыва украинских товаров, а также против Зеленого соглашения ЕС, которое предусматривает выход на климатическую нейтральность до 2050 года.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польские фермеры объявили об акции протеста в Варшаве. Что будут требовать
Польша
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В России набирает обороты волна протестов — Служба внешней разведки
Протесты в РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Польские фермеры возобновят протесты на границе с Украиной. Известная дата
Блокада

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?