Боец "Махно" из подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" заявил, что конфликт Польши и Украины играет на руку РФ.

Кому выгоден конфликт Украины и Польши

Спецназначен убежден, что блокирование украинско-польской границы под видом социальных и экономических проблем препятствует большей поставке оружия в Украину.

Сейчас переломные моменты происходят на фронте и недостаток оружия у нас сейчас — основная проблема. И когда перекрывается граница, когда оружие уже идет, но перекрывается граница. В данном случае наибольшую роль здесь играет Польша. Что полякам можно сказать? Пусть обратятся к своей истории. Поделиться

Действительно, говорит «Махно», Украина и Польша являются родственными народами, имеющими общую историю. Боец советует прочесть книгу польского писателя Генрика Сенкевича «Огнем и мечом», где описываются события XVII века времен Богдана Хмельницкого.

Махно убежден, что когда поляки и украинцы между собой спорили и воевали, в результате выигрывала Москва.

Если поляки сейчас так и действия будут совершать, пусть они не забывают, что Путин здесь не остановится. У россиян это в крови есть. И то, что они делали раньше, они хотят повторить. Они хотят делать постоянные исторические реванши. «Махно» боец "Артана"

Почему протестуют польские фермеры

Польские фермеры 9 февраля приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

Фермеры блокируют движение по шести направлениям — это пункты пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец».

Аграрии протестуют из-за якобы наплыва украинских товаров, а также против Зеленого соглашения ЕС, которое предусматривает выход на климатическую нейтральность до 2050 года.