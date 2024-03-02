Кому выгоден конфликт Украины и Польши — объяснение бойца подразделения ГУР «Артан»

Боец "Махно" из подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" заявил, что конфликт Польши и Украины играет на руку РФ.
Кому выгоден конфликт Украины и Польши
Спецназначен убежден, что блокирование украинско-польской границы под видом социальных и экономических проблем препятствует большей поставке оружия в Украину.
Действительно, говорит «Махно», Украина и Польша являются родственными народами, имеющими общую историю. Боец советует прочесть книгу польского писателя Генрика Сенкевича «Огнем и мечом», где описываются события XVII века времен Богдана Хмельницкого.
Махно убежден, что когда поляки и украинцы между собой спорили и воевали, в результате выигрывала Москва.
Почему протестуют польские фермеры
Польские фермеры 9 февраля приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.
Фермеры блокируют движение по шести направлениям — это пункты пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец».
Аграрии протестуют из-за якобы наплыва украинских товаров, а также против Зеленого соглашения ЕС, которое предусматривает выход на климатическую нейтральность до 2050 года.
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